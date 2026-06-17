快訊

LINE免費貼圖6款！端午諧音哏必用 小小兵貼圖爽用到年底

台中悍女再大鬧台中地院 囂張嗆喊：我打全世界律師巴掌

外遇兔來了！壽司郎×西村優志「3款餐點＋19款周邊」5大角色可愛現身

聽新聞
0:00 / 0:00

整理包／美伊衝突百日盤點 川普達成哪些目標？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普16日在法國艾維安參與G7峰會領袖合影後離場。美聯社
美國總統川普16日在法國艾維安參與G7峰會領袖合影後離場。美聯社

美國以色列2月28日對伊朗發動大規模空襲，川普當時提出多項目標，包括摧毀伊朗的飛彈能力、削弱其軍力、阻止核武發展、瓦解代理人網絡，以及推動政權更替。三個多月後，雙方已達成初步和平協議框架，而各項目標的成果不一。

一、飛彈與無人機庫存遭重創

伊朗在戰前擁有中東最大飛彈庫存，數量約2,500至6,000枚。美方表示，約三分之一飛彈已被摧毀，另有三分之一受損或失去作戰能力。美國及盟友在衝突期間攔截超過1,500枚飛彈與6,000架無人機。但儘管軍工能力被認為倒退數年，伊朗仍保有遠程打擊能力。

二、傳統軍事能力遭重創

美軍宣稱摧毀161艘伊朗軍艦，癱瘓其82%防空系統，伊朗空軍從戰前每日出動約100架次，如今已無法執行任何任務。然而，海空軍雖然受創嚴重，伊朗仍透過快艇、水雷與無人機等手段，在戰爭期間有效癱瘓荷莫茲海峽航運。

三、核能力未被根本削弱

川普一再強調首要目標是阻止伊朗擁有核武，但衝突至今，伊朗的核能力並無顯著變化。美國情報單位上月評估，伊朗若決定發展核武，仍可在不到一年內完成，與2025年6月空襲核設施後的評估結果相同。濃縮鈾處置問題也將成為和平協議談判的核心爭議之一。

四、代理人網絡被削弱

川普要求伊朗停止資助伊拉克、黎巴嫩、加薩及葉門等地的武裝組織。雖然伊朗未展現停止支援的意願，但美軍與獨立評估均認為，其代理人網絡影響力已不如過去。不過，這種削弱其實早在戰爭爆發前就已開始，包括哈瑪斯、真主黨高層遭重創，以及敘利亞阿塞德政權垮台等因素。戰爭期間，這些組織未發揮決定性作用。

五、政權更迭目標宣告達成但爭議大

川普曾鼓勵伊朗民眾推翻現有政權，也曾主張伊朗必須無條件投降並產生新的領導人。雖然戰爭並未推翻伊朗神權體制，但川普宣稱目標已部分達成，理由是最高領袖已由其子穆吉塔巴接班。他形容這是「更合理的新政權」。川普近幾周來已不再公開呼籲推翻伊朗領導層。

川普 以色列 伊朗 美國 美伊戰爭

延伸閱讀

美伊薄弱協議…川普求止血 伊朗籌碼反增

美伊達成初步協議 伊朗戰爭相關大事記

以色列急了！憂心川普跟伊朗簽初步和平協議讓德黑蘭滿血復活

伊朗從神權走向軍政府 更強硬更敢冒進

相關新聞

美伊初步協議「最爆炸條款」！3000億美元細節曝光 亞洲4國將參與

美伊預計19日在日內瓦簽署初步和平協議，外傳川普政府將提供德黑蘭3000億美元重建基金，被形容是協議中「最具政治爆炸性的條款之一」。路透引述直接消息人士澄清，這筆3000億美元是針對伊朗的私人投資，範圍涵蓋能源、物流、製造與運輸；除了美國，來自南韓、日本、新加坡與馬來西亞等國企業已承諾參與。

整理包／美伊衝突百日盤點 川普達成哪些目標？

美國與以色列2月28日對伊朗發動大規模空襲，川普當時提出多項目標，包括摧毀伊朗的飛彈能力、削弱其軍力、阻止核武發展、瓦解代理人網絡，以及推動政權更替。三個多月後，雙方已達成初步和平協議框架，而各項目標的成果不一。

川普不怕朗讀？美官員認美伊協議文本「極為模糊」重點不在那一頁半上

美國有線電視新聞網（CNN） 17日報導，美國官員表示，美方談判代表正努力盡快公布華府與德黑蘭達成協議的全文，但同時也淡化具體措辭的重要性。

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

美伊預計19日在日內瓦簽署初步和平協議，雙方正緊鑼密鼓敲定具體細節。除了核計畫與解除制裁，德黑蘭料將力拚取回散落全球的數百億美元凍結資產。其中最大宗在中國大陸，估計高達200億至500億美元（約台幣6360億到1兆6000億）；其餘較大筆資金包括伊拉克約150億美元、印度約70億美元等。

比核武更可怕！美情報界評估伊朗掌控荷莫茲 還準備另一「經濟殺招」

美國有線電視新聞網（CNN）16日引述3名知情人士報導，美國情報機構近日評估認為，伊朗如今已能「隨時有效封鎖荷莫茲海峽」，代表伊朗政權因與美國爆發戰爭，獲得一項足以衝擊全球經濟的強大新能力。

美伊14點意向書草案全文曝光：為60天的終戰談判鋪路

美國和伊朗預料19日（周五）在瑞士正式簽署一份意向書，為後續60天的談判鋪路，目標是終結戰爭，並對伊朗核武計畫設下嚴格的新限制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。