快訊

LINE免費貼圖6款！端午諧音哏必用 小小兵貼圖爽用到年底

台中悍女再大鬧台中地院 囂張嗆喊：我打全世界律師巴掌

外遇兔來了！壽司郎×西村優志「3款餐點＋19款周邊」5大角色可愛現身

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。路透
一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。路透

美伊預計19日在日內瓦簽署初步和平協議，雙方正緊鑼密鼓敲定具體細節。除了核計畫與解除制裁，德黑蘭料將力拚取回散落全球的數百億美元凍結資產。其中最大宗在中國大陸，估計高達200億至500億美元（約台幣6360億到1兆6000億）；其餘較大筆資金包括伊拉克約150億美元、印度約70億美元等。

這些資產多為其他國家向伊朗採購石油的款項，因川普在2018年退出伊朗核協議並恢復制裁而遭凍結。德黑蘭宣稱海外資產至少1000億美元，但專家預估遠低於此，優先目標可能是解凍首批240億美元資產。

倫敦經濟研究智庫「交易所及市場基金會」執行長巴特曼格里吉（Esfandyar Batmanghelidj）表示，若部分資金被釋出，伊朗領導層將能提高國家貨幣價值並降低通膨。不過，他也說：「伊朗仍將有非常強烈的動機，尋求更廣泛的制裁解除。」

中國長期是伊朗石油最大買家，德黑蘭在中國遭凍結資產估計介於200億至500億美元。由於全球石油交易多以美元結算，美國可透過制裁金融機構、切斷美元體系管道，阻止各國向伊朗支付油款。華爾街日報先前已報導，即使戰爭爆發後，中國仍秘密購買伊朗石油，伊朗也能動用部分資金採購中國機械設備與汽車零件等商品。

除了中國，規模較大的依序包括伊拉克約150億美元，以及印度約70億美元。

伊拉克長期向伊朗購買電力與天然氣，但受美國限制影響，巴格達無法支付相關款項。印度在川普退出歐巴馬時期核協議前，曾是伊朗第二大石油買家，相關採購款後來因美方制裁遭印度銀行扣留。

南韓也曾是伊朗主要石油客戶之一，當地凍結的約70億美元資產，大部分後來因美伊換囚協議轉至卡達保管。

另有60億美元資產存放於卡達。這筆資金原本僅限用於人道用途，但在獲伊朗支持的哈瑪斯2023年10月襲擊以色列後，美國改變原先立場，至今仍未批准卡達轉移相關資金。目前，美伊談判的一大焦點，就是是否恢復伊朗取得這筆資產的權限。

還有其他約80億美元伊朗資產則分散存放於日本、美國、盧森堡與阿曼等地。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

美伊協議變數一次看！伊朗：啟動60天核談判有3前提

川普用3,000億美元換終戰、伊朗遵守核協議？美基金方案曝光

美伊協議變數 以國、真主黨在黎巴嫩會收手？

美伊和談14點備忘錄草案曝光！美承諾不干涉伊朗內政 砸3000億重建費

相關新聞

美伊初步協議「最爆炸條款」！3000億美元細節曝光 亞洲4國將參與

美伊預計19日在日內瓦簽署初步和平協議，外傳川普政府將提供德黑蘭3000億美元重建基金，被形容是協議中「最具政治爆炸性的條款之一」。路透引述直接消息人士澄清，這筆3000億美元是針對伊朗的私人投資，範圍涵蓋能源、物流、製造與運輸；除了美國，來自南韓、日本、新加坡與馬來西亞等國企業已承諾參與。

整理包／美伊衝突百日盤點 川普達成哪些目標？

美國與以色列2月28日對伊朗發動大規模空襲，川普當時提出多項目標，包括摧毀伊朗的飛彈能力、削弱其軍力、阻止核武發展、瓦解代理人網絡，以及推動政權更替。三個多月後，雙方已達成初步和平協議框架，而各項目標的成果不一。

川普不怕朗讀？美官員認美伊協議文本「極為模糊」重點不在那一頁半上

美國有線電視新聞網（CNN） 17日報導，美國官員表示，美方談判代表正努力盡快公布華府與德黑蘭達成協議的全文，但同時也淡化具體措辭的重要性。

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

美伊預計19日在日內瓦簽署初步和平協議，雙方正緊鑼密鼓敲定具體細節。除了核計畫與解除制裁，德黑蘭料將力拚取回散落全球的數百億美元凍結資產。其中最大宗在中國大陸，估計高達200億至500億美元（約台幣6360億到1兆6000億）；其餘較大筆資金包括伊拉克約150億美元、印度約70億美元等。

比核武更可怕！美情報界評估伊朗掌控荷莫茲 還準備另一「經濟殺招」

美國有線電視新聞網（CNN）16日引述3名知情人士報導，美國情報機構近日評估認為，伊朗如今已能「隨時有效封鎖荷莫茲海峽」，代表伊朗政權因與美國爆發戰爭，獲得一項足以衝擊全球經濟的強大新能力。

美伊14點意向書草案全文曝光：為60天的終戰談判鋪路

美國和伊朗預料19日（周五）在瑞士正式簽署一份意向書，為後續60天的談判鋪路，目標是終結戰爭，並對伊朗核武計畫設下嚴格的新限制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。