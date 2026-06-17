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3千億美元條款惹議！川普放話「記者會朗讀美伊協議」最快19日簽署後

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普16日在法國出席G7峰會活動。路透
美國總統川普16日在法國出席G7峰會活動。路透

紐約郵報報導，美伊預計19日在日內瓦簽署初步和平協議，外傳川普政府將提供德黑蘭3000億美元重建基金，挨轟一大讓步。美國總統川普15日駁斥支付伊朗巨額重建資金的報導是「假新聞」，他16日又回應表示，預計幾天內將公開伊朗協議，更放話在記者會上「逐字逐句朗讀內文」。

川普在G7峰會期間與阿聯總統穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan）舉行場邊會晤時表示：「我不只會公布這份協議，還可能召開記者會，一字一句讀給你們聽，好讓媒體準確報導。」

川普補充，「幾天內，我會公開對媒體逐條說明這份文件」，並強調希望先完成正式簽署再開記者會朗讀。川普15日曾表示，預計「19日後某個時間點」公布內容。

川普與副總統范斯14日已線上簽署備忘錄。根據美伊已證實的部分細節，協議包括重啟荷莫茲海峽免費通行，並在60天內談判伊核計畫。

除此之外，美國官員透露，協議涉及一項由波灣阿拉伯國家資助、規模達3000億美元的基礎建設投資倡議，以及對伊朗解除制裁的計畫。不過，伊朗必須先達成多項明確客觀的條件，例如拆除核計畫，並停止支援區域內的武裝代理勢力，才能獲得這筆錢。

政治新聞網站Axios指出，3000億美元條款的爭議在於，批評人士認為川普走回2015年核協議老路，用解凍資金換取伊朗核讓步，甚至加碼重建基金。

川普16日表示，他有信心最後幾項問題會在接下來兩個月內解決。他補充：「我們雙方都已經參與其中。伊朗想完成協議，他們想恢復正常商業活動。現在關係已經正常化，所以我認為進展會很快。」

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