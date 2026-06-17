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美伊14點意向書草案全文曝光：為60天的終戰談判鋪路

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美伊14點意向書草案全文曝光：為60天的終戰談判鋪路

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美伊協議同意立即且永久結束黎巴嫩在內所有戰線的戰爭。歐新社
美伊協議同意立即且永久結束黎巴嫩在內所有戰線的戰爭。歐新社

美國伊朗預料19日（周五）在瑞士正式簽署一份意向書，為後續60天的談判鋪路，目標是終結戰爭，並對伊朗核武計畫設下嚴格的新限制。

以下是彭博新聞取得的14點諒解備忘錄草案全文：

1. 伊朗伊斯蘭共和國和美國，以及雙方在目前戰爭中的盟友，於簽署本意向書時，宣布立即且永久結束所有戰線的戰爭，包括黎巴嫩戰線。各方承諾今後不會對彼此採取任何敵對行動，也不會威脅或使用武力。最終協議將確認本條及其餘條款的規定。

2. 伊朗和美國承諾尊重彼此主權和領土完整，互不干涉內政。

3. 伊朗和美國承諾在最多60天內談判並達成最終協議，經雙方同意可延長期限。

4. 本意向書簽署後，美國立即解除海上封鎖，防止任何干預或阻礙伊朗的行動，並在30天內使航運恢復至全面通行。伊朗方面船舶通行量應恢復至戰前水準。美國也承諾在最終協議達成後30天內，撤離周邊地區的部隊。

5. 本意向書一經簽署，伊朗將立即採取措施，確保波斯灣和阿曼海之間的商船往來於30天內恢復至戰前水準，這是考量到清除技術障礙及由伊朗排除水雷的需求。

6. 美國承諾和區域夥伴共同擬定一項經雙方同意的全面計畫，協助伊朗重建和發展經濟，並確保至少3,000億美元籌資。這項計畫的執行機制，將納入最終協議，並在60天內擬定。

7. 美國承諾依照最終協議商定的時程，終止伊朗目前面臨的所有制裁，包括聯合國安全理事會和國際原子能總署（IAEA）理事會決議，以及美國所有單邊制裁，包括一級和次級制裁。

8. 伊朗重申，永遠不會製造核武。伊朗和美國同意，濃縮核材料的處置，以及雙方同意的其他核子議題，包括伊朗的核能需求，都將在最終協議中獲得妥善處理。最終協議將確認本條規定。

9. 伊朗和美國同意，在最終協議達成前維持現狀：伊朗維持核子計畫現狀，美國則不會對伊朗施加新制裁，也不會增加在當地的軍力部署。

10. 美國承諾，本意向書簽署後至制裁解除前，美國財政部將豁免伊朗原油、石化產品及其衍生品出口，以及所有相關服務，包括銀行、保險、運輸等。

11. 美國承諾，基於最終協議談判取得進展，將釋放並全面解凍伊朗受限的資金和資產。無論是存於主帳戶還是轉移出的資金，伊朗中央銀行皆可全權用於任何最終受益人的支付。美國承諾為此發布所有必要的許可和證照。

12. 伊朗和美國同意建立執行機制，監督最終協議順利落實，以及雙方日後履行承諾的情況。

13. 這份意向書簽署後，伊朗和美國在確認第4、5、10和11條已開始執行，且相關措施持續落實後，將僅就其餘條款展開最終協議談判。

14. 最終協議將透過聯合國安全理事會具約束力的決議予以批准。

以色列 伊朗 美國

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