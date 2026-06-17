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以色列空襲黎巴嫩釀4死 伊朗軍方揚言嚴厲回應
美國近日與伊朗同意終止包括黎巴嫩衝突在內的中東戰爭後，伊朗軍方今天揚言對以色列空襲黎巴嫩南部釀4死一事做出嚴厲回應。
法新社報導，伊朗軍方作戰指揮部哈塔姆安比亞中央總部（Khatam Al-Anbiya）表示：「猶太復國主義政權這支殺害兒童的軍隊，若不停止在黎巴嫩南部的侵略行為，將面臨伊朗伊斯蘭共和國強大武裝部隊的嚴厲回應。」
軍方聲稱，自以色列與黎巴嫩達成停火協議後，以色列違反該協議多達「84次」。
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