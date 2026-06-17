以色列空襲黎巴嫩釀4死 伊朗軍方揚言嚴厲回應

美國總統川普表示，美國與伊朗已簽署旨在結束波斯灣戰爭的初步協議，美國副總統范斯將出席十九日在日內瓦的正式簽署儀式。川普說，荷莫茲海峽航運將於十九日全面開放，且伊朗「永遠不會擁有核武」。伊朗外長阿拉奇說，初步協議簽署後，將立即與美國就最終和平協議展開談判。

2026-06-17 00:00