美官員：美伊協議簽署後 伊朗可立刻出售石油

一名美國高階官員今天透露，根據美國與伊朗針對終結戰事達成的諒解備忘錄（MOU），華府將允許德黑蘭立刻開始出售石油與燃料。

路透社引述這名知情官員報導，美伊雙方本週稍晚簽署協議後，針對伊朗石油銷售的制裁豁免條款就會生效，該條款還涵蓋銀行、運輸及保險等服務，以促進石油銷售。

這名官員也說協議附帶一些條件，「這是以（執行）成效為基礎的協議」。

「伊朗唯有在遵守他們同意的所有協議條款下，包括不得擁有核武、銷毀濃縮鈾原料，以及不干涉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航行自由，才能獲得諒解備忘錄內的任何好處。」