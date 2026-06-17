美伊協商新變數 伊朗暗示收海峽「服務費」

美國與伊朗預定十九日正式簽署延長停戰並重啟荷莫茲海峽的諒解備忘錄，儘管美國總統川普宣布荷莫茲海峽將重新開放且「永久免通行費」，伊朗卻暗示不收通行費但要收「服務費」，成為美伊後續協商最新變數。

紐約時報報導，伊朗外交部發言人巴蓋伊十五日說，伊朗「並非尋求徵收過境通行費，但將針對伊朗所提供的服務收取費用」。目前不確定伊朗將提供何種服務，伊朗官員還表示可能評估徵收環境費用。

在荷莫茲海峽徵收通行費違反國際法，但國際法允許針對特定服務收取部分費用，若伊朗果真收費，可能增添行經荷莫茲海峽船舶的成本與複雜性，為全球國際水域航運立下危險先例。

這項暗示也將增添美伊談判的不確定性，川普和美國國務卿魯比歐都反對荷莫茲海峽收費。

彭博資訊報導，白宮官員透露，美伊達成的備忘錄將明確規範荷莫茲海峽在六十天的期限內免通行費，美國也希望把這項條款納入正式協議。