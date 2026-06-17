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荷莫茲海峽解封倒數 船舶量月內可望恢復5成

聯合報／ 編譯季晶晶周辰陽／綜合報導

貿易數據公司Kpler分析師十五日說，如果美國伊朗達成的協議順利執行，航經荷莫茲海峽的船舶數量可望在一個月內回升至戰前水準的近五成。

美伊將於周五在瑞士簽署協議，重新開放荷莫茲海峽並解除美國對伊朗實施的海上封鎖。

伊朗官方媒體Press TV引述消息人士稱，至少三艘伊朗油輪和兩艘載運民生必需品的貨輪，十五日已成功「突破」美國海軍封鎖並恢復通行，成為美伊達成協議後的首個具體成果。這些船隻因美國封鎖伊朗航運而滯留數月，如今已在未受阻攔情況下通過國際水域。

Kpler分析師說，通過荷莫茲海峽船舶數量，可望增加至每日四十艘，高於目前水準，但仍低於美國與以色列二月廿八日攻擊伊朗前每日約一百艘通行量。今年三月初伊朗開始攻擊油輪之前，全球約百分之廿石油供應經由此海峽運輸。

分析師表示，目前滯留波斯灣、滿載貨物的船隻將優先通過海峽，估計約有一一八艘油輪可在十五天內駛離該區域。

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