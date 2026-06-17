砸3千億美元重建伊？川普斥假新聞

美國與伊朗十五日宣布達成初步和平協議。伊朗半官方梅爾通訊社搶先曝光草案內容，其中一項條款提到「美國及其盟友將提出總額至少三千億美元的重建計畫」。不過，美國總統川普十五日試圖淡化相關說法，強調有關美國將支付伊朗巨額重建資金的報導是「假新聞」。

國會山報報導，川普在社群平台發文表示：「伊朗已同意永遠不擁有核武器！另外，關於美國將支付伊朗三億美元的報導是假新聞，是那些愚蠢民主黨人散布的！！！」

尚不清楚川普貼文中的「三億美元」是否為筆誤。不過，川普出面反駁，是因為一名美國官員十五日稍早向媒體表示：「我們討論了解凍資金、解除制裁的可能性，以及規模達三千億美元用於重建伊朗的大型基金，而所有措施都將與伊朗的履約情況掛鉤。」

美國副總統范斯接受ＣＢＳ訪問時，似乎也證實相關可能性。被問及三千億美元伊朗重建計畫時，范斯表示：「只要他們履行自身義務，就有機會取得這類資金，資金來源將由波灣合作聯盟提供。」

范斯所指的應是波斯灣合作委員會，成員包括巴林、科威特、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯及阿聯。紐約時報先前引述一名伊朗官員及一名外交人士報導，美伊協議內容包含設立一項規模三千億美元的伊朗重建投資基金。

知情人士透露，這筆重建基金的前提是，伊朗必須接受包含核協議在內的最終和平方案，並遵守預計十九日在瑞士正式簽署的諒解備忘錄。

一名了解談判內容的人士指出，該基金的成立還需滿足停火延長六十天、荷莫茲海峽重新開放，以及後續核談判取得進展等條件。

這位知情人士補充說，這筆基金並非來自各國政府，而是吸引有意投資伊朗的企業參與。伊朗擁有約九千萬人口及豐富能源資源，歐洲、亞洲及美國企業均對投資伊朗展現興趣。