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美伊談和 川普：伊朗永遠不會有核武

聯合報／ 記者顏伶如、陳熙文／綜合報導
G7峰會聚焦美伊 美國總統川普（圖）十六日在法國艾維安巴恩舉行的G7峰會場邊與卡達國王塔米姆會談後舉行記者會，各界關切焦點集中在美伊協議。（路透）
G7峰會聚焦美伊 美國總統川普（圖）十六日在法國艾維安巴恩舉行的G7峰會場邊與卡達國王塔米姆會談後舉行記者會，各界關切焦點集中在美伊協議。（路透）

美國總統川普表示，美國與伊朗已簽署旨在結束波斯灣戰爭的初步協議，美國副總統范斯將出席十九日在日內瓦的正式簽署儀式。川普說，荷莫茲海峽航運將於十九日全面開放，且伊朗「永遠不會擁有核武」。伊朗外長阿拉奇說，初步協議簽署後，將立即與美國就最終和平協議展開談判。

美國資深官員十五日透露，川普、范斯、伊朗國會議長卡利巴夫十四日在線上簽署了備忘錄，正式簽署儀式則訂於十九日在日內瓦舉行。

川普十五日抵達法國參加為期三天的七大工業國集團（G7）領袖峰會，他表示，與伊朗的協議「已經全部簽好了」。協議內容包括重啟遭封鎖的荷莫茲海峽、停火再延六十天，好讓談判代表解決伊朗核子計畫等棘手問題，川普說，荷莫茲海峽十九日就可全面開放。

川普說，他將在「未來幾天」公布與伊朗達成的框架協議文本，但沒有給出更具體的時間。包括國會議員在內的許多官員，都要求查看該協議文本。川普表示，他將把美伊協議提交國會審查。

川普十六日在法國與卡達國王會晤時說，與伊朗達成的初步協議「公平且良好」，「最重要的是，他們不會擁有核武」，如果伊朗發展核武，「地獄之門將降臨到他們頭上」。美國和伊朗都表示，伊朗核計畫不在初步協議內，將作為最終和平協議的一部分進行談判。

川普並再次批評以色列對黎巴嫩真主黨的戰爭策略，敦促以色列總理內唐亞胡拿出更加負責的態度。川普表示，「太多人被殺害，而且，你不必每次都為了找某個人就把整棟公寓大樓炸毀，因為那些公寓裡住著很多人，他們並非全都是真主黨成員」。

伊朗外長阿拉奇表示，他期待以軍立即撤出黎巴嫩，停止在該國發動攻擊。他並表示，美伊可能本周五簽署協議，「同一天，旨在達成最終協議的新一輪伊美談判也將啟動」。

然而，以色列表示，以軍將繼續駐留黎巴嫩境內。自上周末美國與伊朗達成協議後，以色列仍持續空襲黎巴嫩。

路透報導，真主黨表示，已獲得伊朗保證，伊朗將在新一輪談判中要求以色列從黎巴嫩撤軍，否則伊朗不會與美國簽署最終核子協議。

從阿曼的穆桑達姆地區眺望，可見船隻十六日在荷莫茲海峽航行。（路透）
從阿曼的穆桑達姆地區眺望，可見船隻十六日在荷莫茲海峽航行。（路透）

以色列 伊朗 美國 荷莫茲海峽 美伊戰爭

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