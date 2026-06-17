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美伊談和…16hr 馬拉松協商

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

英國金融時報（FT）與華爾街日報揭露美國總統川普、伊朗及第三方調停人上周末的幕後「馬拉松協商」，尤其是在以色列攻擊黎巴嫩後，調停人一方面敦促川普保持耐心，另一方面又安撫被觸怒的伊朗，終於促成川普在自己80歲生日那天，以電子簽章簽下美伊初步備忘錄。

卡達與巴基斯坦調停人從4月以來不停穿梭牽線，敲定潛在協議的架構：延長停火期限、重啟荷莫茲海峽，及制定伊朗核子談判框架，但也屢遭美伊以攻擊行動、美伊內部強硬派干預，與伊朗字字斟酌協議等阻礙。

最新轉捩點為卡達10日取得獲德黑蘭認可的協議草案時，美國官員坦承，協議內容雖不完美，但已是切實可行的最佳結果，川普隨後表示，已取消對伊朗的打擊計畫。

不料，當川普表示，初步協議將簽署，但隔日以色列卻攻擊黎巴嫩，引發伊朗強烈不滿，川普發文罕見直白地批評以色列總理內唐亞胡對黎巴嫩的攻擊行動。

卡達代表團則趕忙飛往伊朗，說服伊朗不要報復，展開16小時的馬拉松協商，期間由於伊朗不斷要求修改措辭，卡達威脅退出談判，並警告若在川普前往白宮觀賞UFC格鬥賽慶祝80歲生日前，雙方仍未達成協議，伊朗隔天可能會面臨美國的進一步打擊，伊朗最終同意簽署這些條款。

在美東時間14日下午，格鬥選手正在白宮內暖身時，川普以數位簽章簽下這份初步協議，讓五天來的斡旋有了成果。

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