聽新聞
0:00 / 0:00
瑞士外交部：美伊協議19日在布爾根施托克度假村簽署
瑞士外交部向法新社證實，旨在終結中東戰爭的美伊協議將於19日在瑞士山區的布爾根施托克度假村（BurgenstockResort）簽署。
根據法新社，該場地位於瑞士中部琉森（Lucerne）附近，出入不易，便於維安。
瑞士外交部表示，此地點「是由巴基斯坦和卡達的調解人，以及美國和伊朗共同提議的」。
伊朗副外長塔赫特－拉凡奇（Majid Takht-Ravanchi）今天表示，伊朗方面將由首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）出席，華府則由美國副總統范斯（JD Vance）作為代表。
塔赫特－拉凡奇另表示，美國海軍對伊朗港口持續兩個月的封鎖已經解除。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。