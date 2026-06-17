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瑞士外交部：美伊協議19日在布爾根施托克度假村簽署

中央社／ 日內瓦16日綜合外電報導

瑞士外交部向法新社證實，旨在終結中東戰爭的美伊協議將於19日在瑞士山區的布爾根施托克度假村（BurgenstockResort）簽署。

根據法新社，該場地位於瑞士中部琉森（Lucerne）附近，出入不易，便於維安。

瑞士外交部表示，此地點「是由巴基斯坦和卡達的調解人，以及美國伊朗共同提議的」。

伊朗副外長塔赫特－拉凡奇（Majid Takht-Ravanchi）今天表示，伊朗方面將由首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）出席，華府則由美國副總統范斯（JD Vance）作為代表。

塔赫特－拉凡奇另表示，美國海軍對伊朗港口持續兩個月的封鎖已經解除。

瑞士 伊朗 巴基斯坦 以色列 美國

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