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美伊達協議 王毅：目前的共識遠非終點

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸外交部長王毅稱，國際社會應當進一步為伊美談判提供助力。新華社
大陸外交部長王毅稱，國際社會應當進一步為伊美談判提供助力。新華社

針對伊朗美國達成第一階段諒解備忘錄，大陸外交部長王毅今與巴基斯坦副總理兼外長達爾通電話指出，目前的共識遠非終點，而是新的起點，第二階段談判的難度將更大，國際社會應當進一步為伊美談判提供助力。

新華社報導，達爾向王毅通報了伊朗與美國達成第一階段諒解備忘錄情況，感謝中方在過去幾個月同巴方保持密切溝通，對巴方斡旋努力予以寶貴支持。巴方期待同中方繼續溝通協調，維持當前和談趨勢，共同為實現地區持久和平穩定發揮積極作用。

王毅祝賀巴基斯坦推動伊美達成第一階段諒解備忘錄，強調為和平而努力是包括中巴在內所有國家應盡的國際責任。只要和平還有希望，就值得為此付出。戰事發生以來，中方同各方開展接觸，積極止戰促和，從一開始就力挺巴方，向各方強調巴是值得信賴的斡旋者，也以自己的方式分別做了伊朗和美國工作。

王毅表示，行百里者半九十，目前的共識遠非終點，而是新的起點，中東海灣地區持久和平仍需各方不懈努力。可以預見同第一階段相比，第二階段談判的難度將更大。但中方認為不能走回頭路，更不能重新訴諸武力。國際社會應當進一步為伊美談判提供助力，聯合國安理會等多邊機構也應發揮更大作用。他說，中方一直主張地區國家要把前途命運掌握在自己手中，希望通過對話協商探討地區所有國家共同參與的和平安全架構。和平的大門既已打開，就不應再次關上。中東地區飽受戰火摧殘，中東人民值得擁有和平。中方願同巴方一道，勸和不停歇，促談不止步，為早日恢復中東和平穩定與發展繼續作出努力。

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