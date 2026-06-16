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伊朗官媒報導油輪復航 美國海上封鎖措施似緩解

中央社／ 德黑蘭16日綜合外電報導
荷莫茲海峽。（路透）
荷莫茲海峽。（路透）

伊朗國家電視台今天報導，在與美國達成協議後，伊朗油輪及其他船隻已恢復航行。此舉顯示美國海上封鎖措施似乎有所緩解。

法新社報導，伊朗國家電視台一名記者在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的現場報導中表示：「目前有3艘伊朗油輪正航行於北印度洋，另有2艘載運民生物資與牲畜飼料的船隻正駛往南部港口途中。」

他還說：「解除海上封鎖的行動已經落實。」根據法新社，此言意指美國自4月13日起對伊朗實行的封鎖措施。

伊朗 美國 荷莫茲海峽 以色列

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