宣布達成諒解備忘錄 川普：美伊下階段談判將比首輪「更容易」

美國與伊朗近日宣布達成終結這場中東戰爭的諒解備忘錄，美國總統川普表示，與伊朗的下一階段談判將比促成備忘錄的首輪磋商「更容易」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普（DonaldTrump）在法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會場邊會晤卡達國王時指出：「談判進入第2階段，我認為這其實會更容易。」

官員表示，下一階段談判將涉及伊朗核計畫的技術內容協商、對德黑蘭的財務紓困方案，以及重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的相關細節。

川普同時強調，美國「不會向伊朗投入任何資金」，試圖平息他的部分盟友對德黑蘭可能獲得美方資金援助的疑慮。

官員則說明，規模高達3000億美元（約新台幣9兆4500億元）的伊朗重建基金將由波斯灣國家出資。

英國「金融時報」（Financial Times）日前報導，德黑蘭若接受包含核協議在內的最終和平方案，川普政府準備允許設立一筆3000億美元的伊朗投資基金。