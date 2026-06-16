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終結黎巴嫩戰爭是重要議題 伊朗外長：美伊這日可能就最終協議展開談判
伊朗外長阿拉奇今天表示，美伊可能於19日針對涉及伊朗核計畫的最終協議展開談判。在美伊日前宣布的和平協議中，終結黎巴嫩戰爭是「最重要議題」。
法新社報導，阿拉奇（Abbas Araghchi）在國營電視台轉播的外國外交官簡報會上指出：「可能於週五（19日）展開旨在達成最終協議的美伊新一輪談判…地點尚未確定。」
阿拉奇提及：「我想在此強調的重要事項是，在我們看來，這份備忘錄有兩造--一方為美國與以色列，另一方是伊朗與真主黨（Hezbollah）。」
他還說：「這份備忘錄中，最重要的議題也許是--宣布立即並永久結束各戰線戰爭，包括黎巴嫩在內。」
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