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美伊協議引矛盾情緒 中東民眾盼和平也存疑慮

中央社／ 巴黎15日綜合外電報導

美國伊朗透過秘密談判達成終戰協議，目前尚未公布內容細節，中東各地民眾對協議抱持懷疑態度的同時，也鬆了一口氣。

在黎巴嫩，法新社記者看到逃離南部家園的流離失所民眾準備返鄉，儘管多位以色列部長宣稱，以方不受協議約束，因此不會停止攻擊黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）。

駕車載著妻兒的梅拉希（Alaa Merahi）告訴法新社：「我們要回去南方的家園，回到自由的土地。」

在以色列的轟炸與撤離令下，數十萬計民眾一再被迫逃離家園，許多人表示希望這是「最終回歸」。

薛瑞（Haifa Sherri）來自鄰近邊境的城鎮基爾貝特薩拉姆（Khirbet Selm），她說自己會等到局勢更明朗後再返家。

黎巴嫩軍方呼籲流離失所民眾，暫緩返回南部邊界一帶的村莊，多個地方政府也要人們靜候進一步指示。

不過在錫登（Sidon），賈法爾（Hanaa Jaffal）指自己計劃今天就返回安沙（Ansar），當地鄰近納巴蒂葉（Nabatieh），也是以軍先前推進的地區。

她說：「就算房子已經沒了，沒有任何事比得上回到自己的土地。我們會搭起帳篷住進去。」

在邊界另一側的以色列，當地民眾反應較為分歧，但許多人懷疑和平是否真會降臨。

一個非營利醫療組織的執行長哈達爾（NaomiHaddar）表示：「我不認為這次的停火能持續下去，我覺得他們沒有考慮到以色列的需求。」

「我們是一個自由的國家，我們必須自己做決定，好保護我們自己的公民。」

在北部城鎮梅土拉（Metula），咖啡店老闆孟納希（Miri Menashe）也談到：「我認為以色列應徹底置身事外。」

「以色列本來就不該牽扯進美國與伊朗的協議…黎巴嫩是我們的問題，伊朗是美國的問題，就讓美國去解決它跟伊朗的事，讓我們平靜過活吧。」

40歲的耶路撒冷居民海勒（Koby Heller）告訴法新社：「以色列國內的普遍感覺是…每個我談過的人都說：我們輸了。」

海勒提到，美國總統川普（Donald Trump）與以色列一同對伊朗開戰，他的目標是自伊朗拆除飛彈及移除鈾儲備，但兩項目標均未達成。

在伊朗，多數人的樂觀情緒聚焦在經濟而非政治層面。美伊戰爭爆發前一個月，德黑蘭當局才殘酷鎮壓了反政府示威活動。

18歲的德黑蘭銷售員埃夫蘭（Efran）告訴法新社，他期盼解除制裁將使伊朗經濟重回正軌。

他補充道：「當然，前提是美國人信守承諾，而不像往常那樣食言。」

29歲軟體工程師納斯塔蘭（Nastaran）指出，一旦戰爭結束且制裁解除，她將非常高興。

然而其他人似乎較為悲觀，例如38歲的英語教師阿里雅（Arya）認為，這份協議對伊朗人民而言純粹只有損失。

在波斯灣各君主國，民眾抱持審慎樂觀態度。伊朗的空襲及航運封鎖措施重創了這些國家的經濟。

40歲的巴林公民馬默德（Hessa Mahmoud）說：「我鬆了一口氣，沒有人想再次經歷戰爭。」

在科威特，37歲約旦籍工程師朱馬（Joumma）道出許多人的共同心聲。

他指出，儘管協議或許能讓這個區域得以喘息，其成敗「最終取決於各方處理緊張局勢根本原因的能力」。

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