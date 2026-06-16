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美媒曝川普宣布和平協議前幕僚曾爆激辯 中情局長對1事提出嚴重質疑

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（中）4月6日在白宮布雷迪新聞簡報室舉行記者會時，中央情報局（CIA）局長拉特克利夫站在一旁。路透
美國總統川普（中）4月6日在白宮布雷迪新聞簡報室舉行記者會時，中央情報局（CIA）局長拉特克利夫站在一旁。路透

美國伊朗敲定初步和平協議，14日以電子方式完成簽署 ，但美方高層並不是沒有疑慮。3名知情人士透露，中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）告訴美國總統川普及其他資深官員，情報機構蒐集到的證據，對伊朗是否願意在最終協議中做出美方要求的核讓步，提出嚴重質疑。

Axios報導，川普與顧問團隊在14日宣布協議前曾舉行一系列高層會議。2名消息人士透露，美國多個情報機構蒐集的資訊顯示，伊朗官員私下討論協議的內容，與其向調停國及美方表達的立場存在落差，因此引發部分官員質疑德黑蘭是否真有意接受美方要求的核讓步。

根據2名消息人士說法，拉特克利夫並非川普團隊中唯一對協議抱持疑慮的官員。國務卿魯比歐與國防部長赫塞斯都曾對這份諒解備忘錄（MOU）提出質疑；但副總統范斯，以及美國特使威科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）則表態支持，顯示美方內部對協議看法並不一致。

2名消息人士表示，拉特克利夫與魯比歐認為，從這些情報判斷，伊朗未必願意接受美方要求的核計畫限制措施。1名消息人士則稱：「情報顯示，伊朗的意圖與其在協議中的承諾並不一致。」

一名白宮官員回應詢問時表示，川普會聽取任何議題上的各種意見，但所有人都明白，他才是最終決策者。該官員強調，這份MOU符合川普政府長期劃定的所有紅線，確保伊朗永遠無法擁有核武、不能保留高濃縮鈾，也不能挾持全球能源供應，並補充川普只會同意一份「好的」最終協議。CIA與國務院拒絕評論，五角大廈則未回應置評請求。

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