整理包／四QA看懂美伊簽協議後 中東原油流動要多久才能恢復正常

美國與伊朗預定19日在瑞士簽署延長停戰的瞭解備忘錄（MOU），預料將重啟荷莫茲海峽的通行，各界預期荷莫茲海峽通行量、中東油田產量要重返戰前水準，可能需要好幾周到好幾個月的時間，摩根士丹利（大摩）和高盛則已調降國際油價預測。

以下整理分析師對於荷莫茲海峽通行量恢復進展、石油產量、及國際油價的預估。

荷莫茲海峽通行量恢復進展預估？

貿易數據商Kpler的分析師團隊認為，若美伊協議順利實施、沒有任何重大挫敗，荷莫茲海峽的船舶通行量可望在一個月內回到戰前水準的近50%。

首先通過荷莫茲海峽者是目前仍滯留在波斯灣的船舶，可能在15天內駛離。Kpler數據顯示，截至15日，約155艘載有石油和化學品的油輪仍滯留波灣，Oil Brokerage估算為215艘。但這些滯留船隻離開為一次性的事件，不該被解讀為航運量持續成長的跡象。

關鍵問題是在這些滯留船隻離開後，會有多少船隻重新進入波灣。Kpler首席貨運分析師賴特認為，在美伊協議生效後的頭30天，進入波灣的油輪數量可能增加至每日12艘，約為戰前水準的50%，較謹慎的船東將觀望初期航行的情況，若船隻沒有遭到攻擊且沒有水雷，就會考慮重新進入波灣，隨著船隻開始航行，保險費率也會開始下降。

保險經紀人表示，保險費率目前約為船舶價值的2.5%-3.5%，在美伊達成協議前，可能都會居高不下。

高盛預期，波斯灣原油出口最快將在7月底回到戰前水準。大摩則說，油輪流動可能要花「好幾周」才會恢復，因各國需要掃除荷莫茲海峽的水雷、船東與保險商恢復信心，以及需要調度船舶重返波灣。RBC資本市場公司分析團隊預期，荷莫茲海峽的通行量需要好幾個月的時間，才能回到接近戰前的水準。

荷莫茲海峽的潛在風險？

荷莫茲海峽重新開放仍有一些風險，因為美伊對協議的具體內容似乎有不同解讀，伊朗媒體表示船舶能免費通過荷莫茲海峽60天，之後將和阿曼共同管理該海峽。美國則預期荷莫茲海峽將長期免費通行。

全球油輪營運商龍頭商船三井執行長田村城太郎認為，船東可能也好幾周都不會恢復行經荷莫茲海峽，直到有信心認為美伊協議為「實質」協議，「從過去幾個月的經驗來看，我認為假設要花至少兩周、或一個月，相當合理」。

波羅的海國際航運公會（BIMCO）安全長拉森表示，「由於缺乏細節、且過去的保證都太過樂觀，我們認為航運業的安全形勢仍然不穩定，依然認為船舶在目前情勢開始航行的風險非常高」

中東石油產量呢？

分析師表示，只有在各國海軍、保險商和船東確信荷莫茲海峽沒有水雷和其他危險，油輪開始駛回波灣之後，生產商才能重啟先前減產的大型石油與天然氣田。

法國興業銀行大宗商品研究主管海格說，在荷莫茲海峽航運量回升後，石油需要52天才能運抵亞洲買家處並進行提煉，假設荷莫茲6月底恢復開放，最快也要到8月底才能供應緩解，大規模回復正常則要等到9月，代表各國7、8月將繼續消耗儲油，使庫存日漸降低的壓力加重。

而且，提高產量需要克服物流阻礙和工程難題。Argus媒體公司石油分析主管歐斯本分析，中東原油產量可能要花四到六個月的時間，才能回到接近戰前的水準。

大摩指出，波灣產油國要恢復生產，必須要先出口儲油槽內的石油，這代表進入波灣的空置油輪數量，比離開波灣的滿載油輪數量更重要。大摩預測，波灣損失的50%產量，將能在9月底前恢復上限，到12月底前恢復80%，明年初才會全面恢復。

國際能源總署（IEA）指出，波灣約一半的油田能在兩周內恢復到戰前產量水平，約80%能在六周內恢復，其餘20%問題重重，主要位於伊拉克和科威特，一些油田的產量可能永遠無法恢復到戰前水準。Wood Mackenzie估算，伊拉克南部油田的產量要回到戰前的85%水準，可能需要九個月時間。

大摩和高盛調降油價預測

大摩分析師調降第3季布蘭特原油現貨均價到每桶90美元，低於先前預估的100美元，第4季布蘭特原油現貨均價也跌到每桶80美元。

高盛下調第4季布蘭特原油期貨預估均價至每桶80美元，低於之前預估的90美元，明年均價也調降5美元，成為每桶75美元。高盛對西德州中級原油第4季均價的最新預估為每桶75美元，明年降至70美元。