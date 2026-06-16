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范斯：伊朗若不守協議 川普不排除恢復轟炸

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導
美國副總統范斯。(路透)
美國副總統范斯。(路透)

美國副總統范斯（JD Vance）今天表示，若伊朗未能履行美伊協議中的各項承諾，總統川普（Donald Trump）將毫不猶豫恢復對伊朗的軍事打擊行動。

福斯新聞頻道（Fox News）報導，范斯指出，雖然中東局勢出現穩定契機，但伊朗政權向來難以預測，讓波斯灣各國仍對德黑蘭當局充滿提防與戒心。

他在接受主持人尚漢尼提（Sean Hannity）採訪時說，美國在波灣的盟邦也不是聽什麼就信什麼，「他們沒有把握，也不會去預測伊朗5年後會怎麼做，但他們看到了真正的機會」。

「所以，我們會循著這條路走下去，看看伊朗方面究竟多有誠意。」

當被問及若伊朗未能按照協議履行義務將會發生什麼事時，范斯表示，伊朗將失去美國所提供的任何好處。

范斯說：「如果他們沒有履行承諾，他們就得不到協議的任何利益。就像總統所說，我們握有所有的籌碼。」

「如果得不到所需的制裁減免，經濟情勢還是會非常艱困，難以取得進展。」

「我們有籌碼，如果他們未能信守承諾，到時我們會再決定怎麼應對。」

范斯暗示，這可能包括恢復軍事行動。

他說：「我跟總統川普相處很久了，我會說，這很可能就意味著重啟轟炸，這是有可能的，他也會這麼做。我不認為他會猶豫。也可能意味著再度封鎖。」

范斯表示，川普的最終目標並非推翻伊朗政權，而是要促使德黑蘭改變行為。他說，川普希望伊朗成為一個正常的國家，而伊朗必須表現得像一個正常的國家。

另外，針對外界關注的3000億美元重建基金，范斯表示，伊朗不會獲得任何美國納稅人的資金，「他們永遠拿不到美國納稅人的半毛錢…門都沒有」。

他說，若伊朗遵守協議、獲得制裁鬆綁並重新融入全球經濟體系，美國將支持其他國家投資伊朗，但相關資金將來自外國投資者，而非美國政府。

他表示：「如果伊朗人表現良好、制裁得到緩解，且伊朗成功融入世界經濟，我們會歡迎其他國家前往伊朗投資，而不是由美國出資。」

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