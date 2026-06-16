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美伊簽諒解備忘錄 美兩黨參議員籲應交國會審查

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國會山莊。（美聯社）
美國國會山莊。（美聯社）

美伊近日簽署諒解備忘錄，並預計19日舉行實體的簽署儀式，不過美國兩黨聯邦參議員都發聲，指國會應該審查美伊之間達成的協議。

川普政府一位資深官員15日表示，美國總統川普、副總統范斯與伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）已簽署電子版的諒解備忘錄，以結束美伊衝突；雙方預計19日在瑞士舉行簽署儀式。

根據國會季刊報導指出，聯邦參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，川普必須公布備忘錄的細節，並立即向國會報告，徹底結束這場戰爭。

南卡羅來納州共和黨籍聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham），同時也是一位堅定的對伊鷹派，他對雙方簽署的備忘錄表達擔憂，指伊朗認為的簽署內容，與美國談判團隊宣稱的不太一樣。

葛理漢並表示，以照美國法律，任何與伊朗簽署的核子協議都應該被送到國會審查、投票；葛理漢說，他期待審查最終的協議結果，並相信副總統范斯和范斯的談判夥伴應該參與向國會報告的程序。

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