美伊和平框架協議簽了但全文保密沒人看過！7大關鍵問題一次看懂

美國與伊朗的初步和平協議14日以電子方式完成簽署，將考驗雙方能否將戰場上的停火轉化為更廣泛的政治和解。首要議題是荷莫茲海峽，之後則是更棘手的伊朗核計畫問題。

美方表示，為期60天的停火延長協議已生效，範圍涵蓋黎巴嫩；荷莫茲海峽則預計待19日在日內瓦舉行正式簽署儀式後重新開放。雙方敲定的諒解備忘錄（MOU）全文可能要等正式簽署後才會公開。美伊代表也將於當天與巴基斯坦及卡達調解人會面，討論後續安排。

由於協議全文尚未公開，美伊兩國目前正爭相塑造外界對協議的認知。以下是7大關鍵問題：

1. 協議是否已經生效？

諒解備忘錄（MOU）已於14日透過電子方式簽署，正式簽署儀式預定19日在瑞士舉行。60天停火延長協議立即生效，但荷莫茲海峽尚未全面開放。川普14日宣布美國將「立即」解除封鎖並開放海峽，但之後又表示，須待正式儀式完成後才會開放。

一名美國國防官員表示，軍方已接獲命令，準備於19日解除海上封鎖。川普15日聲稱已有船隻開始通行，但伊朗官方媒體表示荷莫茲海峽現況並無改變；不過，伊朗官方媒體Press TV引述消息人士稱，至少3艘伊朗油輪和2艘載運民生必需品的貨輪，已成功穿越美國海軍封鎖並恢復通行。

2. 海峽真的會全面開放嗎？

美方一直表示，協議內容是讓海峽恢復通航，且不收取通行費或施加其他限制。一名參與調解的區域外交官日前向Axios表示，協議要求海峽航運量在30天內恢復至戰前水準。

不過，伊朗官員向國營媒體表示，海峽不會單純回到「戰前狀態」，伊朗仍將保留一定程度的控制權。伊朗法爾斯通訊社（Fars）報導，伊朗已同意在60天期間不徵收通行費，但之後將開始收取安全及環境相關費用。

一名美國政府資深官員表示，未來將展開「區域對話」，討論海峽的長期安排，以及如何確保不再被關閉。航運公司目前仍持審慎態度。馬士基（Maersk）等業者表示，在取得更明確資訊及安全保證前仍將觀望；部分分析師也懷疑，航運量短期內是否能恢復至戰前水準。

一名美方資深官員表示，美國預期未來兩周通行量將顯著增加，但可能仍無法完全恢復正常，「部分船員希望再觀察幾天，甚至幾周，看看情勢是否真正穩定下來。」

3. 伊朗能得到什麼？

雙方同意伊朗將獲得兩項主要利益：戰事停止，以及允許石油出口的制裁豁免，這將為德黑蘭帶來急需的收入。

不過，伊朗官方媒體聲稱，政府僅因簽署協議就能獲得數十億美元遭凍結資金。一名美國資深官員強烈否認，表示伊朗是否能動用那些資金將依據「按表現給予回報」（pay for performance）模式決定。美方表示，協議真正的經濟利益，仍取決於未來是否能達成更詳細的核協議。

部分批評者擔心，協議可能存在未公開的附帶安排，使伊朗能立即取得資金，但白宮稱此說法為「錯誤資訊」。不過，一名美方資深官員表示，如果伊朗展現履約誠意，美國也願意在凍結資產及制裁減免方面率先採取一些「小幅善意舉措」。

4. 雙方對協議內容是否有共識？

美伊雙方目前對協議要求及各自獲得的利益，提出了不同版本的說法。部分原因在於談判大多透過調解方間接進行，而諒解備忘錄（MOU）本身也只是廣泛的政治共識，並非具法律拘束力的詳細條約，可能留下足夠模糊空間，讓雙方都能宣稱自己達成目標，即使彼此對未來發展的期待並不一致。

共和黨聯邦參議員葛理翰（Lindsey Graham）表示：「我有些擔心，伊朗對協議的理解似乎與美方談判團隊宣稱的內容不同。」一名美方資深官員則稱，這些差異主要是伊朗為了國內宣傳而誇大協議內容所致。

距離以色列大選不到四個月，這項協議已在當地遭到各政治陣營批評，其中一個原因是協議要求以色列遵守黎巴嫩停火安排。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，以軍不會撤離目前占領的黎巴嫩南部地區，也不會放棄回應真主黨（Hezbollah）攻擊的權利，若伊朗因黎巴嫩戰事攻擊以色列，以色列將「全力反擊」。

一名美方資深官員則表示，協議並未要求以色列撤軍，也不是「單方面停火」，若真主黨發動攻擊，以色列仍可回應，但以色列官員擔心，以軍未來在黎巴嫩的行動自由將受到明顯限制。

以色列14日對貝魯特發動的一次空襲一度幾乎讓協議破局後，川普向Axios表示，以色列總理內唐亞胡「根本毫無判斷力」。川普15日表示，希望能解決黎巴嫩問題，並稱「我們可能得和真主黨好好談一談」。

6. 最終能達成核協議嗎？

這份諒解備忘錄的目的之一，就是啟動為期60天的核談判。協議中所有涉及核問題的安排，以及大部分伊朗期待獲得的制裁減免，都取決於最終能否達成更完整的核協議。

美方官員坦承，考慮到雙方互不信任，以及光是談成目前這份相對簡略的諒解備忘錄就已十分不易，要達成核協議將非常困難。

7. 如果沒有核協議，戰爭會重啟嗎？

美方官員表示，除非達成核協議，否則不會撤回派往中東地區的部隊。其中一名官員認為，伊朗在戰爭中遭受的損失反而提高了達成協議的可能性，並強調若外交失敗，川普仍有其他手段可用。另一方面，伊朗官員則宣稱，川普急於結束戰爭，而德黑蘭如今掌握更多籌碼。

一名美國政府資深官員表示：「我認為未來兩到三周內就能知道，這些共識是否會真正轉化為正式協議。」

針對這些問題及鷹派批評，一名美方資深官員向Axios表示，川普自始至終的目標都是阻止伊朗取得核武，並防止其保有高濃縮鈾。該官員說：「這項協議同時達成了這兩項目標，美國、盟友以及駐中東部隊都將因此變得更加安全。」