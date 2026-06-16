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美伊初步和平協議首見成果？伊朗官媒：5艘油輪貨輪通過美軍封鎖

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國中央司令部公共事務處5月7日發布照片顯示，美國海軍驅逐艦「佩羅塔號」於4月26日對懸掛伊朗國旗的原油油輪「溪流號」執行海上封鎖任務。法新社／美國海軍
美國中央司令部公共事務處5月7日發布照片顯示，美國海軍驅逐艦「佩羅塔號」於4月26日對懸掛伊朗國旗的原油油輪「溪流號」執行海上封鎖任務。法新社／美國海軍

美國總統川普15日表示，美國與伊朗19日簽署合作備忘錄（MOU）後，荷莫茲海峽將全面解封。不過，伊朗官方媒體Press TV則引述消息人士稱，至少3艘伊朗油輪和2艘載運民生必需品的貨輪，已成功「突破」美國海軍封鎖並恢復通行。

Press TV指出，這些船隻於15日晚間恢復通行，成為伊朗與美國最新敲定MOU後的首個具體成果。知情海事消息人士表示，這些船隻因美國對伊朗航運實施封鎖而滯留數月，如今已在未受阻攔的情況下通過國際水域。

美國與伊朗在巴基斯坦與卡達斡旋下達成最終版MOU，內容包括要求美方作為全面停止敵對行動安排的一部分，立即停止對伊朗的海上封鎖。伊朗最高國家安全委員會（SNSC）秘書處15日凌晨證實此事，並透露備忘錄含有終止美國對伊朗海上封鎖的條款。消息公布不到24小時，伊朗官方媒體便宣稱已有多艘伊朗船舶成功恢復通行。

美國與以色列2月起與伊朗爆發衝突，伊朗則發動多波報復行動，同時關閉荷莫茲海峽。Press TV稱，美軍於4月開始實施海上封鎖，攔截並攻擊試圖突破封鎖的油輪，但伊朗原油出口仍持續進行。隨著美伊雙方在巴基斯坦與卡達斡旋下達成初步和平協議，報導認為，伊朗油輪與貨輪未來將可自由航行於伊朗及國際水域。

伊朗 美軍 巴基斯坦 以色列

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荷莫茲海峽解封倒數！118艘油輪搶出港 航運量1個月內可望恢復50%

根據貿易數據公司Kpler分析師周一的說法，如果美國與伊朗達成的協議能順利執行、沒有出現重大意外，航經荷莫茲海峽的船舶數量，可望在一個月內回升至戰前水準的近50%。

以色列媒體開罵：美伊簽「爛協議」

美國與伊朗十五日宣布達成協議，重新開放荷莫茲海峽並設下六十天談判期，為最終協議鋪路。但以色列輿論認為，這項協議完全沒有解決伊朗對以國構成的重大安全威脅。以色列「新消息報」頭版標題稱這項美伊協議是「爛協議」。

北京：希望荷莫茲海峽盡早自由通行

針對美伊就停戰諒解備忘錄達成共識，中國大陸外交部昨表示，中方對此表示歡迎，並讚賞巴基斯坦所做的斡旋努力，希望美伊如期簽署相關備忘錄，透過對話談判解決問題；大陸國家主席習近平鄭重提出促進中東和平穩定的「四點主張」，中方一直為止戰奔走、為和平盡力，希望荷莫茲海峽盡早恢復安全自由通行。

荷莫茲海峽重開 專家：供應鏈「微血管」已破壞

美國與伊朗若能依和平框架協議重開荷莫茲海峽，將為亞洲經濟帶來短期喘息。但專家警告，即使油輪恢復通行，通膨、供應鏈與能源短缺的後座力，仍可能延續到今年底、甚至更久。

美伊薄弱協議 川普求止血 伊朗籌碼反增

金融時報報導，美國總統川普對伊朗開戰初期撂話要德黑蘭「無條件投降」，歷經超過百日衝突後，川普最終與伊朗達成權宜協議，德黑蘭政權不光撐了下來，手上籌碼不減反增，更在濃縮鈾處置問題上有爭取空間；反觀美方將分階段緩解伊朗經濟，也未處理伊朗飛彈計畫與代理人勢力，且不太可能在期中選舉前重啟大規模行動。

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