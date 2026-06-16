聽新聞
0:00 / 0:00
美伊達成協議 內唐亞胡：持續留守加薩黎敘3地
在伊朗與美國宣布達成結束中東戰爭協議的數小時後，以色列總理內唐亞胡今天表示，以色列軍隊「只要有必要」就會持續駐留在加薩、黎巴嫩和敘利亞。
法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在電視記者會上表示：「我們在以色列周邊建立了深層安全區，在加薩、黎巴嫩與敘利亞都已採取相關行動。」
他接著強調：「我要明確表示：只要有必要，我們就會一直留在這些安全區保護我們的國家。」
他還說，美國與以色列針對伊朗展開的聯合軍事行動，使以色列免於遭受他所稱的伊朗「核毀滅」威脅。
內唐亞胡說：「最重要的是，我們將以色列國從核毀滅的威脅中拯救了出來。」這是在華府與德黑蘭達成結束中東戰爭的協議後，他首次發表評論。
他說：「而那意味著什麼？那意味著數百萬以色列公民，也就是現在正在聽我說話的你們，所有人都將面臨大規模死亡的恐怖險境…我們已經把以色列人民遭受滅絕的這種危險，往後推延數年之久。」
在面對國內對其處理中東戰爭及後續情勢的批評之際，內唐亞胡計劃參加今年稍晚舉行的選舉，並爭取勝選。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。