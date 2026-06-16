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美伊達成協議 川普：荷莫茲海峽19日起完全開放

中央社／ 艾維安巴恩15日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，在美伊達成結束中東戰爭的協議後，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）將從19日起「完全開放」，先前受限制的航運通行將恢復正常。

法新社報導，在法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會召開前，川普與法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）展開雙邊會談。川普在會談開始時表示，在倫敦與巴黎當局提議進行聯合海軍任務後，他認為美國在維持海峽開放這件事上，「並不需要太多幫助」。

川普表示，荷莫茲海峽「已經部分開放」，不過目前仍在進行「排查作業」，以確保完成除雷。

他讚揚與伊朗達成的協議，並表示：「最重要的是，伊朗不會擁有核武。」

在2月28日美伊戰爭首日、伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei ）遭擊斃後，川普宣稱華府與德黑蘭新領導層「相處很好」。

「第一批（領導層）已經不在了，第二批也不在了，而我們發現第三批人非常聰明…最後我們達成了協議。」

他並未具體說明他所指的是哪些領導人。

他說：「我認為中東現在將會有許多好事發生。」他還說，副總統范斯（JD Vance）19日將出席協議簽署儀式，但並未透露具體地點。

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