美伊簽署電子版和平備忘錄 官員稱未解凍伊資產

美國政府一名高階官員今天表示，美國總統川普、副總統范斯與伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）已簽署電子版諒解備忘錄，以結束中東戰爭。

法新社報導，這名要求匿名的官員在電話中告訴記者：「總統希望親自簽署這項協議，以展現他對促成此事圓滿落幕的決心。」

這名官員還表示，根據該和平協議，美國目前為止尚未釋放任何被凍結的伊朗資金，並駁斥伊朗方面有關華府將立即解除部分資產凍結的報導。

當被問及已有多少伊朗資金獲得解凍時，這名官員在與媒體的電話會議中回答：「零。」

他說：「事實非常簡單，美國或任何其他國家都沒有釋放任何遭凍結的資產，金額是零美元。」