以色列媒體開罵：美伊簽「爛協議」

美國與伊朗十五日宣布達成協議，重新開放荷莫茲海峽並設下六十天談判期，為最終協議鋪路。但以色列輿論認為，這項協議完全沒有解決伊朗對以國構成的重大安全威脅。以色列「新消息報」頭版標題稱這項美伊協議是「爛協議」。

紐約時報指出，過去一年以色列與伊朗打了兩場仗，先是去年六月間與伊朗的十二天戰爭，今年二月廿八日又與美軍共同對伊朗開戰。如今以色列並未參與川普政府與伊朗的談判，這份美伊協議也完全沒有提以色列最在意的伊朗核子與彈道飛彈計畫。

這與以色列在兩場戰爭開始時設定的目標相差甚遠，引發以色列國內的批評與不滿聲浪，許多以色列人認為美國總統川普沒有解決伊朗構成的安全威脅。

以色列還不滿協議非但不會促使伊朗政權垮台，反而讓資金重新流入伊朗政府金庫，也沒有提出任何明確機制來迫使伊朗停止支持真主黨、哈瑪斯等區域代理人。