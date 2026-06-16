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以色列媒體開罵：美伊簽「爛協議」

聯合報／ 國際中心／綜合報導
Axios等美國媒體披露，以色列總理内唐亞胡（圖）6月1日與川普通話時，被川普用粗話痛批，「要不是因為我，你早在監獄裡了」。 （路透）
Axios等美國媒體披露，以色列總理内唐亞胡（圖）6月1日與川普通話時，被川普用粗話痛批，「要不是因為我，你早在監獄裡了」。 （路透）

美國伊朗十五日宣布達成協議，重新開放荷莫茲海峽並設下六十天談判期，為最終協議鋪路。但以色列輿論認為，這項協議完全沒有解決伊朗對以國構成的重大安全威脅。以色列「新消息報」頭版標題稱這項美伊協議是「爛協議」。

紐約時報指出，過去一年以色列與伊朗打了兩場仗，先是去年六月間與伊朗的十二天戰爭，今年二月廿八日又與美軍共同對伊朗開戰。如今以色列並未參與川普政府與伊朗的談判，這份美伊協議也完全沒有提以色列最在意的伊朗核子與彈道飛彈計畫。

這與以色列在兩場戰爭開始時設定的目標相差甚遠，引發以色列國內的批評與不滿聲浪，許多以色列人認為美國總統川普沒有解決伊朗構成的安全威脅。

以色列還不滿協議非但不會促使伊朗政權垮台，反而讓資金重新流入伊朗政府金庫，也沒有提出任何明確機制來迫使伊朗停止支持真主黨、哈瑪斯等區域代理人。

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北京：希望荷莫茲海峽盡早自由通行

針對美伊就停戰諒解備忘錄達成共識，中國大陸外交部昨表示，中方對此表示歡迎，並讚賞巴基斯坦所做的斡旋努力，希望美伊如期簽署相關備忘錄，透過對話談判解決問題；大陸國家主席習近平鄭重提出促進中東和平穩定的「四點主張」，中方一直為止戰奔走、為和平盡力，希望荷莫茲海峽盡早恢復安全自由通行。

荷莫茲海峽重開 專家：供應鏈「微血管」已破壞

美國與伊朗若能依和平框架協議重開荷莫茲海峽，將為亞洲經濟帶來短期喘息。但專家警告，即使油輪恢復通行，通膨、供應鏈與能源短缺的後座力，仍可能延續到今年底、甚至更久。

美伊薄弱協議 川普求止血 伊朗籌碼反增

金融時報報導，美國總統川普對伊朗開戰初期撂話要德黑蘭「無條件投降」，歷經超過百日衝突後，川普最終與伊朗達成權宜協議，德黑蘭政權不光撐了下來，手上籌碼不減反增，更在濃縮鈾處置問題上有爭取空間；反觀美方將分階段緩解伊朗經濟，也未處理伊朗飛彈計畫與代理人勢力，且不太可能在期中選舉前重啟大規模行動。

美伊協議變數 以國、真主黨在黎巴嫩會收手？

美國總統川普十四日迎接八十歲生日當天宣布美國與伊朗達成協議，十九日正式簽署後將全面重啟荷莫茲海峽供船舶免費通行，並啟動六十天談判處理更廣泛的議題，包括伊朗核計畫。華爾街日報形容，這份協議是川普收到最大賀禮，而協議是否「實質成真」取決於至少三個面向。

川普慶祝達成協議 紐時諷「只是回到戰前」

美國總統川普宣布美伊達成協議後，主動致電紐約時報接受電話訪問，他表示協議將確保荷莫茲海峽永久免費通行，並放話若伊朗未能與美國達成最終核協定，美軍將重啟對德黑蘭的行動。

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