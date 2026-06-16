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北京：希望荷莫茲海峽盡早自由通行

聯合報／ 記者張鈺琪／綜合報導
大陸外交部發言人林劍表示，希望美伊如期簽署第一階段諒解備忘錄。 （歐新社）
大陸外交部發言人林劍表示，希望美伊如期簽署第一階段諒解備忘錄。 （歐新社）

針對美伊就停戰諒解備忘錄達成共識，中國大陸外交部昨表示，中方對此表示歡迎，並讚賞巴基斯坦所做的斡旋努力，希望美伊如期簽署相關備忘錄，透過對話談判解決問題；大陸國家主席習近平鄭重提出促進中東和平穩定的「四點主張」，中方一直為止戰奔走、為和平盡力，希望荷莫茲海峽盡早恢復安全自由通行。

央視報導，大陸外交部發言人林劍昨表示，希望美伊如期簽署第一階段諒解備忘錄，並希望各方堅持和平選擇，通過對話談判解決問題。

記者詢問，在美伊談判過程，中方是否為尋求折衷方案或解決荷莫茲海峽封鎖問題作出任何貢獻？林劍說，自戰事爆發以來，中方一直為止戰奔走、為和平盡力。習近平鄭重提出維護和促進中東和平穩定四點主張，體現中方促和止戰、倡導對話、化解分歧的一貫立場和積極努力，貢獻了消除戰事、爭取和平的中國方案，發揮進一步凝聚國際共識的重要作用，得到地區國家和國際社會的普遍歡迎。

林劍也表示，荷莫茲海峽是用於國際航行的重要海峽，恢復海峽局勢穩定符合地區國家和國際社會的共同利益；中方願同地區國家和國際社會就有關問題保持溝通，中方將繼續本著習近平的四點主張精神，秉持公道正義立場，為中東實現持久和平貢獻中國力量、彰顯大國擔當。

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