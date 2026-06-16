聽新聞
0:00 / 0:00

荷莫茲海峽重開 專家：供應鏈「微血管」已破壞

聯合報／ 編譯張佑生／綜合報導
美伊達成初步和平協議，被封鎖的荷莫茲海峽有望重開。圖為15日在阿曼穆桑達姆外海的海峽現況，可見各國船舶星羅棋布。 （路透）
美伊達成初步和平協議，被封鎖的荷莫茲海峽有望重開。圖為15日在阿曼穆桑達姆外海的海峽現況，可見各國船舶星羅棋布。 （路透）

美國伊朗若能依和平框架協議重開荷莫茲海峽，將為亞洲經濟帶來短期喘息。但專家警告，即使油輪恢復通行，通膨、供應鏈能源短缺的後座力，仍可能延續到今年底、甚至更久。

紐約時報報導，過去三個半月，亞洲多國貨幣重貶、通膨升溫，供應鏈卡關也開始拖累工業生產。關鍵原因在於亞洲高度仰賴經由荷莫茲海峽運輸的能源與大宗商品。一般情況下，通過這條水道的石油與液化天然氣，超過五分之四最終都運往亞洲市場。

若重開海峽能夠維持，數百艘載滿石油、天然氣與燃料產品的油輪將得以啟航，展開前往亞洲港口約一個月的航程，將立即緩解亞洲能源供應壓力，也帶動市場情緒回升。亞股十五日普遍上漲，日本與南韓股價指數都上揚約百分之五。

日本首相高市早苗在社群平台Ｘ表示，這項協議是「邁向解決問題的重要一步」，她希望荷莫茲海峽自由且安全的航行確實獲得保障。澳洲總理艾班尼斯與外長黃英賢在聯合聲明表示，恢復這條關鍵貿易走廊，對緩解能源價格與區域經濟壓力至關重要。

不過，能源顧問公司伍德麥肯錫亞太區副主席恩古表示，海峽重開後石油與部分天然氣供應確實會恢復，但過去三個多月累積的經濟破壞已沿著供應鏈往下蔓延，無法在短期內解決。

巴基斯坦、越南、菲律賓等高度依賴中東能源的國家，若航道恢復安全，經濟前景將明顯改善；其中，菲律賓已宣布全國能源緊急狀態，並下令強制減少用電。日本與南韓等較富裕經濟體雖靠戰略儲備與財政能力緩衝衝擊，但仍受到油價飆升、貨幣承壓與供應中斷影響。

其他供應鏈傷痕也不會立刻消失。伊朗、沙烏地阿拉伯、卡達、阿聯與巴林合計供應全球逾三分之一尿素，這是最主要的氮肥形式；戰爭造成肥料供應受阻，已影響東南亞五月至七月的播種旺季。亞洲開發銀行首席經濟學家朴之水說，若拖到播種季，作物減產將引發嚴重糧食問題，真正衝擊可能要今年稍晚才浮現。

日本與南韓企業還面臨輕油短缺，氦氣與液化石油氣等商品供應受限，也影響烹飪、醫療影像等領域。日本天然資源暨能源廳顧問境野春彥說，輕油供應鏈回到正常恐怕至少需要一年，許多中小企業必須重新啟動產能並恢復生產，「就像被破壞的微血管，需要很長時間才能夠恢復。」

美國 伊朗 美伊 石油 荷莫茲 海峽 能源 供應鏈

延伸閱讀

荷莫茲海峽可望重開 但石油庫存逼近警戒線恐讓油價需數月才能正常

船隻動起來了！受困波灣三個月的LNG船開往荷莫茲海峽 LNG價格大跌

危機未解除…航運專家警告：荷莫茲海峽原油運輸 只會緩慢恢復

美伊達成和平協議！荷莫茲重開後全球反應曝光 各國立場一次看

相關新聞

以色列媒體開罵：美伊簽「爛協議」

美國與伊朗十五日宣布達成協議，重新開放荷莫茲海峽並設下六十天談判期，為最終協議鋪路。但以色列輿論認為，這項協議完全沒有解決伊朗對以國構成的重大安全威脅。以色列「新消息報」頭版標題稱這項美伊協議是「爛協議」。

北京：希望荷莫茲海峽盡早自由通行

針對美伊就停戰諒解備忘錄達成共識，中國大陸外交部昨表示，中方對此表示歡迎，並讚賞巴基斯坦所做的斡旋努力，希望美伊如期簽署相關備忘錄，透過對話談判解決問題；大陸國家主席習近平鄭重提出促進中東和平穩定的「四點主張」，中方一直為止戰奔走、為和平盡力，希望荷莫茲海峽盡早恢復安全自由通行。

荷莫茲海峽重開 專家：供應鏈「微血管」已破壞

美國與伊朗若能依和平框架協議重開荷莫茲海峽，將為亞洲經濟帶來短期喘息。但專家警告，即使油輪恢復通行，通膨、供應鏈與能源短缺的後座力，仍可能延續到今年底、甚至更久。

美伊薄弱協議 川普求止血 伊朗籌碼反增

金融時報報導，美國總統川普對伊朗開戰初期撂話要德黑蘭「無條件投降」，歷經超過百日衝突後，川普最終與伊朗達成權宜協議，德黑蘭政權不光撐了下來，手上籌碼不減反增，更在濃縮鈾處置問題上有爭取空間；反觀美方將分階段緩解伊朗經濟，也未處理伊朗飛彈計畫與代理人勢力，且不太可能在期中選舉前重啟大規模行動。

美伊協議變數 以國、真主黨在黎巴嫩會收手？

美國總統川普十四日迎接八十歲生日當天宣布美國與伊朗達成協議，十九日正式簽署後將全面重啟荷莫茲海峽供船舶免費通行，並啟動六十天談判處理更廣泛的議題，包括伊朗核計畫。華爾街日報形容，這份協議是川普收到最大賀禮，而協議是否「實質成真」取決於至少三個面向。

川普慶祝達成協議 紐時諷「只是回到戰前」

美國總統川普宣布美伊達成協議後，主動致電紐約時報接受電話訪問，他表示協議將確保荷莫茲海峽永久免費通行，並放話若伊朗未能與美國達成最終核協定，美軍將重啟對德黑蘭的行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。