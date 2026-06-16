荷莫茲海峽重開 專家：供應鏈「微血管」已破壞

美國與伊朗若能依和平框架協議重開荷莫茲海峽，將為亞洲經濟帶來短期喘息。但專家警告，即使油輪恢復通行，通膨、供應鏈與能源短缺的後座力，仍可能延續到今年底、甚至更久。

紐約時報報導，過去三個半月，亞洲多國貨幣重貶、通膨升溫，供應鏈卡關也開始拖累工業生產。關鍵原因在於亞洲高度仰賴經由荷莫茲海峽運輸的能源與大宗商品。一般情況下，通過這條水道的石油與液化天然氣，超過五分之四最終都運往亞洲市場。

若重開海峽能夠維持，數百艘載滿石油、天然氣與燃料產品的油輪將得以啟航，展開前往亞洲港口約一個月的航程，將立即緩解亞洲能源供應壓力，也帶動市場情緒回升。亞股十五日普遍上漲，日本與南韓股價指數都上揚約百分之五。

日本首相高市早苗在社群平台Ｘ表示，這項協議是「邁向解決問題的重要一步」，她希望荷莫茲海峽自由且安全的航行確實獲得保障。澳洲總理艾班尼斯與外長黃英賢在聯合聲明表示，恢復這條關鍵貿易走廊，對緩解能源價格與區域經濟壓力至關重要。

不過，能源顧問公司伍德麥肯錫亞太區副主席恩古表示，海峽重開後石油與部分天然氣供應確實會恢復，但過去三個多月累積的經濟破壞已沿著供應鏈往下蔓延，無法在短期內解決。

巴基斯坦、越南、菲律賓等高度依賴中東能源的國家，若航道恢復安全，經濟前景將明顯改善；其中，菲律賓已宣布全國能源緊急狀態，並下令強制減少用電。日本與南韓等較富裕經濟體雖靠戰略儲備與財政能力緩衝衝擊，但仍受到油價飆升、貨幣承壓與供應中斷影響。

其他供應鏈傷痕也不會立刻消失。伊朗、沙烏地阿拉伯、卡達、阿聯與巴林合計供應全球逾三分之一尿素，這是最主要的氮肥形式；戰爭造成肥料供應受阻，已影響東南亞五月至七月的播種旺季。亞洲開發銀行首席經濟學家朴之水說，若拖到播種季，作物減產將引發嚴重糧食問題，真正衝擊可能要今年稍晚才浮現。

日本與南韓企業還面臨輕油短缺，氦氣與液化石油氣等商品供應受限，也影響烹飪、醫療影像等領域。日本天然資源暨能源廳顧問境野春彥說，輕油供應鏈回到正常恐怕至少需要一年，許多中小企業必須重新啟動產能並恢復生產，「就像被破壞的微血管，需要很長時間才能夠恢復。」