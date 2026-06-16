500船受困 荷莫茲原油運輸 將緩慢恢復

美伊達成和平框架協議，為開放荷莫茲海峽帶來契機，但分析師警告，約五百艘受困波斯灣的船隻恐得耗時數周才能消化完畢，全球原油運輸將緩慢恢復，而且隨時都可能再面臨中斷風險。

航運業界估計，衝突爆發逾三個月以來，目前仍有約五百艘商船滯留波斯灣。

商船通過海峽一般需要約八小時，代表船隻通行仍需循序漸進，若是船隻被要求在特定條件下航行或需遵循協調通行機制，速度將更緩慢。

國際航運商會與波羅的海國際航運公會等主要航運組織已針對海峽開放通行後的情勢，向船東們發出指引，警告若多艘船隻「同時、無序通行」，恐造成壅堵、混亂等狀況。

此外，預期軍方的監管將相當有限。

英國及其他歐洲國家海軍軍艦正在地中海集結，將協助掃雷作業。

加拿大皇家銀行資本市場公司策略主管克勞夫特說，由於船隻調度、物流作業需花上數周，即便海峽重開，仍需一段較長的時間，才能恢復部分運量。

ＭＳＴ金融公司能源分析師卡沃尼克表示，即使情況相當樂觀，「石油市場二○二七年之前都將持續吃緊」，因為恢復航運物流、修復受損能源基礎設施、重建耗盡的石油庫存都相當費時。