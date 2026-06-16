快訊

Meta大規模停權帳號事件…Thread帳號被誤封怎麼辦？數發部回應了

誘導信用貸款搭信用卡溢繳… 金管會：詐騙受害已擴至白領、年輕族群

聽新聞
0:00 / 0:00

500船受困 荷莫茲原油運輸 將緩慢恢復

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美伊達成和平框架協議，為開放荷莫茲海峽帶來契機，但分析師警告，約五百艘受困波斯灣的船隻恐得耗時數周才能消化完畢，全球原油運輸將緩慢恢復，而且隨時都可能再面臨中斷風險。

航運業界估計，衝突爆發逾三個月以來，目前仍有約五百艘商船滯留波斯灣。

商船通過海峽一般需要約八小時，代表船隻通行仍需循序漸進，若是船隻被要求在特定條件下航行或需遵循協調通行機制，速度將更緩慢。

國際航運商會與波羅的海國際航運公會等主要航運組織已針對海峽開放通行後的情勢，向船東們發出指引，警告若多艘船隻「同時、無序通行」，恐造成壅堵、混亂等狀況。

此外，預期軍方的監管將相當有限。

英國及其他歐洲國家海軍軍艦正在地中海集結，將協助掃雷作業。

加拿大皇家銀行資本市場公司策略主管克勞夫特說，由於船隻調度、物流作業需花上數周，即便海峽重開，仍需一段較長的時間，才能恢復部分運量。

ＭＳＴ金融公司能源分析師卡沃尼克表示，即使情況相當樂觀，「石油市場二○二七年之前都將持續吃緊」，因為恢復航運物流、修復受損能源基礎設施、重建耗盡的石油庫存都相當費時。

以色列 伊朗 美國 荷莫茲海峽

延伸閱讀

危機未解除…航運專家警告：荷莫茲海峽原油運輸 只會緩慢恢復

荷莫茲重開亞洲有救了？專家：供應鏈「微血管已破」傷痕恐延至年底

船隻動起來了！受困波灣三個月的LNG船開往荷莫茲海峽 LNG價格大跌

荷莫茲海峽可望重開 但石油庫存逼近警戒線恐讓油價需數月才能正常

相關新聞

美伊薄弱協議 川普求止血 伊朗籌碼反增

金融時報報導，美國總統川普對伊朗開戰初期撂話要德黑蘭「無條件投降」，歷經超過百日衝突後，川普最終與伊朗達成權宜協議，德黑蘭政權不光撐了下來，手上籌碼不減反增，更在濃縮鈾處置問題上有爭取空間；反觀美方將分階段緩解伊朗經濟，也未處理伊朗飛彈計畫與代理人勢力，且不太可能在期中選舉前重啟大規模行動。

美伊協議變數 以國、真主黨在黎巴嫩會收手？

美國總統川普十四日迎接八十歲生日當天宣布美國與伊朗達成協議，十九日正式簽署後將全面重啟荷莫茲海峽供船舶免費通行，並啟動六十天談判處理更廣泛的議題，包括伊朗核計畫。華爾街日報形容，這份協議是川普收到最大賀禮，而協議是否「實質成真」取決於至少三個面向。

川普慶祝達成協議 紐時諷「只是回到戰前」

美國總統川普宣布美伊達成協議後，主動致電紐約時報接受電話訪問，他表示協議將確保荷莫茲海峽永久免費通行，並放話若伊朗未能與美國達成最終核協定，美軍將重啟對德黑蘭的行動。

美解除制裁伊朗 要過國會這關

美伊宣布達成協議，將結束戰爭並重啟荷莫茲海峽，待十九日在日內瓦正式簽署協議後將展開六十天核談判。彭博報導，現在真正困難的部分才要開始。

500船受困 荷莫茲原油運輸 將緩慢恢復

美伊達成和平框架協議，為開放荷莫茲海峽帶來契機，但分析師警告，約五百艘受困波斯灣的船隻恐得耗時數周才能消化完畢，全球原油運輸將緩慢恢復，而且隨時都可能再面臨中斷風險。

美伊宣布達成協議 預計19日簽署

美國總統川普與伊朗官員宣布達成協議，雙方預計十九日正式簽署，屆時荷莫茲海峽將全面開放，美國也解除對伊朗的海上封鎖。伊朗最高國家安全委員會表示，協議包括自十五日午夜起停止包括黎巴嫩在內的所有戰線衝突。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。