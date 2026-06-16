美解除制裁伊朗 要過國會這關

美伊宣布達成協議，將結束戰爭並重啟荷莫茲海峽，待十九日在日內瓦正式簽署協議後將展開六十天核談判。彭博報導，現在真正困難的部分才要開始。

協議文本細節尚未解決，美伊在大致成果上的說法已有所出入。此外，解除對伊制裁非但要過美國國會這關，還得防範「更大的攔路虎」以色列總理內唐亞胡出手攪局。

布魯金斯研究院研究員歐漢倫表示：「美伊達成一項暫時性協議重開海峽，並非不可能。但除此之外，目前不可能達成全面協議。」

美伊缺乏互信，增添不確定性。川普政府鷹派幕僚懷疑伊朗會找機會破壞協議，伊朗則指川普政府曾兩度在談判期間突然空襲伊朗。

美國國會也可能成為協議變數。許多議員已放話，依據二○一五年「伊朗核協議審查法案」，任何大規模解除制裁須經過參議院批准。

共和黨參議員葛理漢已質疑伊朗對協議的解讀與美方不同，「我將密切關注接下來有關伊朗核計畫及其他事項的談判」。

同時，美國鷹派關切的伊朗彈道飛彈計畫及其支持真主黨、哈瑪斯等代理人組織的問題仍未解決，也未必會納入後續談判。

彭博描述，更大的攔路虎莫過於以色列總理內唐亞胡。

奧西迪安風險顧問公司主管、制裁專家艾瑞克森表示：「伊朗知道以色列會試圖破壞協議。川普必須約束內唐亞胡，否則接下來幾天就得不斷增加讓步，才能讓伊朗保持克制。」

以色列官員已宣稱不受美伊協議約束，以軍不會撤出黎巴嫩南部占領區。