川普慶祝達成協議 紐時諷「只是回到戰前」

美國總統川普宣布美伊達成協議後，主動致電紐約時報接受電話訪問，他表示協議將確保荷莫茲海峽永久免費通行，並放話若伊朗未能與美國達成最終核協定，美軍將重啟對德黑蘭的行動。

紐時指出，美伊協議正式文本尚未公布，川普的說法似乎涉及伊朗尚未作出的讓步，或是留待後續談判處理。

美伊協議的形式是一份諒解備忘錄，其中僅規定在六十天內暫停徵收荷莫茲海峽通行費，之後再展開區域對話討論未來安排。事實上，伊朗在戰前從未向船隻收取通行費，川普實際上是在慶祝回到戰前現狀。

在伊朗核計畫方面，川普堅稱，新協議將確保伊朗「無法研發或取得核武」，但伊朗在一九七○年批准「核不擴散條約」已承諾這點，並在二○一五年與歐巴馬政府簽署的核協議重申這點。

過去三個月的談判中，伊朗始終堅持不會放棄核不擴散條約賦予的濃縮鈾活動權利。

川普表示，雙方仍在談判伊朗是否暫停濃縮活動廿年，他暗示可能接受十五年期限，但強調伊朗未來將永久只能進行低濃度濃縮，「絕不可能用於軍事用途」。

事實上，歐巴馬政府那份協議也有相同要求，但川普在二○一八年退出該協議後，伊朗開始將濃縮純度提高至更高水準，包括接近武器級、純度達百分之六十的濃縮鈾。