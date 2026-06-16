美伊宣布達成協議 預計19日簽署

美國總統川普與伊朗官員宣布達成協議，雙方預計十九日正式簽署，屆時荷莫茲海峽將全面開放，美國也解除對伊朗的海上封鎖。伊朗最高國家安全委員會表示，協議包括自十五日午夜起停止包括黎巴嫩在內的所有戰線衝突。

60天談判伊朗核計畫

這項和平框架協議讓美伊自今年二月廿八日以來的衝突暫時告一段落，並設下六十天窗口就伊朗核計畫等問題展開談判，為最終協議鋪路。

川普十四日在社群平台發文表示，「恭喜大家！我正式授權，荷莫茲海峽完全開放免費通行，同時我正式授權立即解除美國海軍的封鎖。世界各國的船隻，啟動您的引擎。讓石油流動起來！」

川普說，雙方預計十九日簽署協議並重新開放海峽，以利清除水雷的作業，「石油將再次在這個地區的兩端流動，也將重新流向全世界」。

紐約時報報導，伊朗最高國家安全委員會十五日聲明表示，在最高領袖穆吉塔巴指導下，已完成與美國停火協議的諒解備忘錄文本。聲明指出，這項協議是在「歷經數月漫長且艱難的談判」後達成，並感謝巴基斯坦與卡達協助斡旋。伊朗外交部證實伊美達成和平協議，待十九日簽署後將公布全文。

美國副總統范斯表示，他計畫到瑞士日內瓦出席美伊協議簽署儀式，川普也可能親自赴會。范斯說，伊朗將由國會議長卡利巴夫與外長阿拉奇率團。

這將是美伊斷交四十七年來最高層級會晤。阿拉奇說，協議中將載明兩國尊重彼此主權，不干涉對方內政。匿名伊朗官員還說，伊朗刻意等到德黑蘭時間十五日才宣布談成協議，因為要避開十四日川普的八十歲生日。

路透引述伊朗官員報導，美方將解凍二四○億美元伊朗資產；伊朗承諾不生產或取得核武，並在雙方進一步談判達成最終和平協議前維持核計畫現狀。

以國嗆不受協議約束

以色列並未參與美伊談判。以色列國家安全部部長班吉維爾十五日表示，以色列不受該協議約束，「川普的協議對我們沒有約束力，我們並非該協議簽署方。」以色列國防部長卡茲表示，以軍將無限期留在黎巴嫩，不會從黎巴嫩南部撤軍。

協議宣布後，英法德日與沙烏地阿拉伯等中東國家相繼表示歡迎，國際油價和天然氣價格大跌，國際股市大漲。