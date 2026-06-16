美伊協議變數 以國、真主黨在黎巴嫩會收手？

美國總統川普十四日迎接八十歲生日當天宣布美國與伊朗達成協議，十九日正式簽署後將全面重啟荷莫茲海峽供船舶免費通行，並啟動六十天談判處理更廣泛的議題，包括伊朗核計畫。華爾街日報形容，這份協議是川普收到最大賀禮，而協議是否「實質成真」取決於至少三個面向。

荷莫茲海峽：全球約百分之廿油氣仰賴荷莫茲海峽運輸，若海峽重啟、船舶恢復通行，將大幅改善石油與其他商品流通，提振全球經濟。但簽署協議後仍有許多變數，首先面臨的問題是水雷位置。

政治新聞網POLITICO引述投資管理公司「雷蒙詹姆斯」分析師莫爾查諾夫表示：「伊朗當局或許也不知道水雷確切位置，因為水雷可能漂離原本布設位置。荷莫茲海峽已有部分區域可安全通行，但若要讓航運全面恢復，就必須先處理水雷問題。」

核談判：ＣＮＮ報導，伊朗副外交部長加里巴巴迪說，伊美十九日簽署諒解備忘錄後展開的六十天談判，將取決於美方是否履行三項承諾，分別為解除並終止海上封鎖、結束戰爭狀態與軍事行動，以及解凍伊朗資金。

衛報引述伊朗半官方梅爾通訊社十五日報導，美國將在談判開始前，解凍伊朗一百廿億美元資產。文件規定在諒解備忘錄完成後展開的六十天談判期間，美方「釋出二百四十億美元遭凍結伊朗資產，其中半數金額必須在談判開始前提供給伊朗」。這項條件尚未獲得官方證實。

以色列：華爾街日報指出，美伊談判幾個月來，以色列一直是最大變數之一。以色列持續轟炸黎巴嫩境內目標，伊朗則指控這是協議破局因素。就在川普宣布美伊達成協議前幾小時，以色列才空襲黎巴嫩，引發川普嚴厲批評。

現在以色列會收手嗎？黎巴嫩真主黨等伊朗代理人是否難以約束？局勢仍有許多變數。

美國副總統范斯表示，與伊朗達成協議對「美國而言是個重大時刻」，但他也坦言，還有許多工作尚待完成，首先是立即重新開放荷莫茲海峽，其次是確保伊朗永遠不會研發、取得或採購核武，最後則是遵守協議。