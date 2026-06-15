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范斯：美伊已線上簽署協議 伊朗資金解凍須先銷毀高濃縮鈾
美國副總統范斯（JD Vance）今天表示，美方與伊朗的協議已於昨天完成線上簽署，意味相關條款已生效，伊朗若想資金解凍，須先銷毀高濃縮鈾。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，范斯告訴美國廣播公司（ABC）晨間新聞談話性節目「早安美國」（Good Morning America）：「我們已在昨天以電子方式簽署這項協議，目前沒有任何資金被釋出。而且這種情況不會改變。」
另據路透社，范斯接受「早安美國」專訪時指出，預計於19日在瑞士與伊朗簽署諒解備忘錄，不會導致任何被凍結資產獲得解凍。
范斯提及，伊朗只有採取經核實的措施，銷毀其高濃縮鈾庫存，才會獲得資金。
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