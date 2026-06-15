快訊

Meta大規模停權帳號事件…Thread帳號被誤封怎麼辦？數發部回應了

誘導信用貸款搭信用卡溢繳… 金管會：詐騙受害已擴至白領、年輕族群

聽新聞
0:00 / 0:00

川普：油輪正開始駛離荷莫茲海峽 走南方航道

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國伊朗昨天證實達成初步和平協議後，美國總統川普今天表示，油輪正紛紛駛離荷莫茲海峽，且據他描述應該是通過1條靠近阿拉伯半島東南端國家阿曼（Oman）的航線。

法新社報導，川普（Donald Trump）在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「船隻正開始移動離開荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），當中許多載滿石油。」

他還寫道，這些油輪「正沿著南方『高速公路』航行，這條路線完全安全、可靠且純淨。也有其他航行區域」！

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

川普：終戰協議排定14日簽署 荷莫茲海峽將重開

川普：美國與伊朗已達和平協議 荷莫茲海峽完全開放

川普：與伊朗協議現已完成 巴基斯坦：19日於日內瓦簽署

荷莫茲重開亞洲有救了？專家：供應鏈「微血管已破」傷痕恐延至年底

相關新聞

生日賀禮搞砸？美伊協議突顯川普戰略錯誤

目前協議細節並未公開，正式簽署時間則是6月19日，儘管這次協議是美伊都已經確認過，但照開戰以來雙方反覆無常的行動邏輯，加上以色列的影響變數依然存在，這次的協議雖然讓全球暫時鬆了一口氣，但美伊退回原點的停火協議，能否徹底解除區域衝突危機仍有待觀察，而川普戰略目標又是否達成？

美伊和談14點備忘錄草案曝光！美承諾不干涉伊朗內政 砸3000億重建費

美伊15日宣布達成終戰協議，此前，伊朗半官方的梅爾通訊社13日引述伊朗消息人士曝光14點諒解備忘錄的草案內容。根據伊朗外交部發言人，這份文本仍有待伊朗相關機構審查與最終定稿，目前伊美雙方均未證實和公布具體文本。

川普慶祝達成協議 紐時諷「只是回到戰前」

美國總統川普宣布美伊達成協議後，主動致電紐約時報接受電話訪問，他表示協議將確保荷莫茲海峽永久免費通行，並放話若伊朗未能與美國達成最終核協定，美軍將重啟對德黑蘭的行動。

美解除制裁伊朗 要過國會這關

美伊宣布達成協議，將結束戰爭並重啟荷莫茲海峽，待十九日在日內瓦正式簽署協議後將展開六十天核談判。彭博報導，現在真正困難的部分才要開始。

500船受困 荷莫茲原油運輸 將緩慢恢復

美伊達成和平框架協議，為開放荷莫茲海峽帶來契機，但分析師警告，約五百艘受困波斯灣的船隻恐得耗時數周才能消化完畢，全球原油運輸將緩慢恢復，而且隨時都可能再面臨中斷風險。

美伊宣布達成協議 預計19日簽署

美國總統川普與伊朗官員宣布達成協議，雙方預計十九日正式簽署，屆時荷莫茲海峽將全面開放，美國也解除對伊朗的海上封鎖。伊朗最高國家安全委員會表示，協議包括自十五日午夜起停止包括黎巴嫩在內的所有戰線衝突。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。