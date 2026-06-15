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川普：油輪正開始駛離荷莫茲海峽 走南方航道
美國與伊朗昨天證實達成初步和平協議後，美國總統川普今天表示，油輪正紛紛駛離荷莫茲海峽，且據他描述應該是通過1條靠近阿拉伯半島東南端國家阿曼（Oman）的航線。
法新社報導，川普（Donald Trump）在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「船隻正開始移動離開荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），當中許多載滿石油。」
他還寫道，這些油輪「正沿著南方『高速公路』航行，這條路線完全安全、可靠且純淨。也有其他航行區域」！
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