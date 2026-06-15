川普：油輪正開始駛離荷莫茲海峽 走南方航道

目前協議細節並未公開，正式簽署時間則是6月19日，儘管這次協議是美伊都已經確認過，但照開戰以來雙方反覆無常的行動邏輯，加上以色列的影響變數依然存在，這次的協議雖然讓全球暫時鬆了一口氣，但美伊退回原點的停火協議，能否徹底解除區域衝突危機仍有待觀察，而川普戰略目標又是否達成？

2026-06-15 14:08