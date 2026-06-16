美伊和平協議 還有三變數

美國總統川普14日宣布美國與伊朗達成協議。華爾街日報形容，這份協議是川普收到最大賀禮，而協議是否「實質成真」取決於至少三個變數。

1.荷莫茲海峽雙重解封 清除水雷作業

簽署協議後仍有許多變數，首先面臨的問題是水雷位置。

分析師莫爾查諾夫表示：「伊朗當局或許也不知道水雷確切位置，因為水雷可能漂離原本布設位置。荷莫茲海峽已有部分區域可安全通行，但若要讓航運全面恢復，就必須先處理水雷問題。」

2.伊朗啟動60天核談判有三前提

CNN報導，伊朗副外交部長加里巴巴迪說，伊美19日簽署諒解備忘錄後展開的60天談判，將取決於美方是否履行三項承諾，分別為解除並終止海上封鎖、結束戰爭狀態與軍事行動，以及解凍伊朗資金。

伊朗半官方梅爾通訊社報導，美國將在談判開始前解凍伊朗120億美元資產。在MOU簽署後的60天談判期間，美方「釋出240億美元遭凍結伊朗資產，其中半數金額必須在談判開始前提供給伊朗」。

3.以色列成絆腳石

華爾街日報指出，美伊談判幾個月來，以色列一直是最大變數之一。以色列持續轟炸黎巴嫩境內目標，伊朗則指控這是協議破局因素。就在川普宣布美伊達成協議前幾小時，以色列才空襲黎巴嫩，引發川普嚴厲批評。