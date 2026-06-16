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美伊就終戰框架協議達成一致 國際社會欣慰與質疑並存

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（德國之聲中文網）聯合國秘書長古特雷斯稱，這是和平解決該沖突的決定性一步，同時敦促“加大努力”實現沖突的徹底終結。

經過數周緊張談判，美國總統特朗普周日（6月14日）宣布，與伊朗的協議完成，將於周五簽署，屆時霍爾木茲海峽將開放，並進行掃雷。

伊朗方面稱，簽署該框架條約後，將啟動60天的談判期，以澄清尚未解決的問題。除伊朗核計劃外，可能還涉及對伊制裁。

德國：願參與一項獨立使命

德國與其他歐洲國家已宣布，願參與在霍爾木茲海峽的一項獨立使命。德國、法國、英國和意大利在一份共同聲明中表示，將為霍爾木茲海峽開放作出貢獻，“其中包括通過一項嚴格防御性質的獨立使命”，保障商船往來以及掃雷作業。這可能也將在周一到周三的法國埃維昂G7峰會上成為討論的議題。

德國總理默茨表示，霍爾木茲海峽必須“持久、無限制開放、確保通航自由”。德國政府一名發言人表示，德國參與這樣一項使命所需的議會授權將可很快通過。

德國政府周一也強調，預期霍爾木茲海峽的船只通行將“免交費用”。伊朗外交部表示，不會征收通行費，但海事服務費、環保費用和船只保險費用則須征收。

黎巴嫩問題

另一個尚未澄清的內容是黎巴嫩面臨的處境。伊朗副外長加裡巴迪向國家電視台表示，框架協議意味著“戰爭以及包括黎巴嫩在內各條戰線軍事行動的立即、持久終結”。

然而，以色列安全部長本·格維爾則表示，以色列並非協議簽署方，不受協議制約。美伊達成的約定“不能保障我們的安全”。以色列國防部長卡茨表示，伊朗戰爭結束後，以色列仍將繼續將部隊留駐黎巴嫩境內設立的“安全區”。

歐委會主席馮德萊恩警告，如果黎巴嫩處在戰火中，該地區無法實現和平。她敦促“迅速全面落實”美伊達成的框架協議。

盡管許多要點仍有待澄清，總體而言，該框架協議的達成令國際社會感到欣慰。歐洲理事會主席科斯塔表示，“這場代價高昂的戰爭走向終結”令他感到高興。德國外長瓦德富爾稱這是一個“好消息”。

中國也對美伊達成的一致表示歡迎，對巴基斯坦的斡旋努力表示贊賞。海灣國家沙特阿拉伯在表示歡迎的同時，強調一項持久的和平必須考慮到“該地區國家的安全利益”。

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