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全球都在等！美伊初步和平協議待揭曉 范斯：希望本周公布文本
對美伊初步和平協議的文本尚未公布，美國副總統范斯15日接受財經媒體CNBC訪問時說，他希望此一使各方停戰且重開荷莫茲海峽（下稱海峽）的協議文本將於本周公布。
范斯還說，美國期望海峽這條在經濟上至關重要的航道，將在不收「過路費」下長期開放。
范斯表示，「（海峽免費長期開放）這種事我們會在這些技術談判時釐清。你知道，有很多非常重要的細節要釐清。我們實際上會一起坐在談判桌前討論，並釐清前進的道路」。
對伊方將派誰代表出席19日在瑞士日內瓦舉行該協議簽署儀式，范斯提到，將是伊朗外長阿拉奇和伊朗國會議長卡利巴夫，且該協議的許多細節仍有待整理。
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