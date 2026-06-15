快訊

白宮戰情室驚爆竊聽？對話細節「連國務卿飆粗口都曝光」 川普震怒了

可以出手了！威力彩頭獎30連摃 這日頭獎上看10.5億元

下半年連假曝光！度過暑期百日空窗 9月底「中秋+教師節」爽放4天

聽新聞
0:00 / 0:00

全球都在等！美伊初步和平協議待揭曉 范斯：希望本周公布文本

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國副總統范斯（中）15日出席在白宮南草坪舉辦的「終極格鬥冠軍賽（UFC）自由250」。路透
美國副總統范斯（中）15日出席在白宮南草坪舉辦的「終極格鬥冠軍賽（UFC）自由250」。路透

對美伊初步和平協議的文本尚未公布，美國副總統范斯15日接受財經媒體CNBC訪問時說，他希望此一使各方停戰且重開荷莫茲海峽（下稱海峽）的協議文本將於本周公布。

范斯還說，美國期望海峽這條在經濟上至關重要的航道，將在不收「過路費」下長期開放。

范斯表示，「（海峽免費長期開放）這種事我們會在這些技術談判時釐清。你知道，有很多非常重要的細節要釐清。我們實際上會一起坐在談判桌前討論，並釐清前進的道路」。

對伊方將派誰代表出席19日在瑞士日內瓦舉行該協議簽署儀式，范斯提到，將是伊朗外長阿拉奇和伊朗國會議長卡利巴夫，且該協議的許多細節仍有待整理。

范斯 荷莫茲海峽 伊朗 美國 以色列

延伸閱讀

巴基斯坦總理：美伊預計24小時內達成協議

峰迴路轉…川普才喊打 美伊14日有望簽停戰MOU

逕自宣布 川普：美伊協議將簽署

美伊停火露曙光？川普40次宣稱和平協議快達成 荷莫茲海峽炮火未停

相關新聞

生日賀禮搞砸？美伊協議突顯川普戰略錯誤

目前協議細節並未公開，正式簽署時間則是6月19日，儘管這次協議是美伊都已經確認過，但照開戰以來雙方反覆無常的行動邏輯，加上以色列的影響變數依然存在，這次的協議雖然讓全球暫時鬆了一口氣，但美伊退回原點的停火協議，能否徹底解除區域衝突危機仍有待觀察，而川普戰略目標又是否達成？

美伊和談14點備忘錄草案曝光！美承諾不干涉伊朗內政 砸3000億重建費

美伊15日宣布達成終戰協議，此前，伊朗半官方的梅爾通訊社13日引述伊朗消息人士曝光14點諒解備忘錄的草案內容。根據伊朗外交部發言人，這份文本仍有待伊朗相關機構審查與最終定稿，目前伊美雙方均未證實和公布具體文本。

范斯：希望本周公布美伊初步和平協議文本

對美伊初步和平協議的文本尚未公布，美國副總統范斯15日接受財經媒體CNBC訪問時說，他希望此一使各方停戰且重開荷莫茲海峽（下稱海峽）的協議文本將於本周公布。

107天戰爭落幕…長平觀察：全球歡呼的和平協議 是歷史悲劇的延續

從2月28日第一枚炸彈落下，到6月14日和平協議初步達成，歷時107天的伊朗戰爭落下帷幕。各國領導人競相道賀，全球股市一片歡騰。

美伊達成和平框架協議 以防長：以軍仍將無限期留在黎巴嫩

美國CBS新聞報導，以色列國防部長卡茲15日表示，以色列國防軍（IDF）將「無限期」留在黎巴嫩，並反對從黎巴嫩南部撤軍。美以兩國對伊朗發動戰爭後，以軍持續在黎巴嫩南部和伊朗支持的黎巴嫩真主黨交戰。

美伊達成和平協議！荷莫茲重開後全球反應曝光 各國立場一次看

美國與伊朗交戰近4個月後，雙方今天稍早宣布達成終戰協議，隨後美國總統川普宣布荷莫茲海峽（Strait of Hormuz...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。