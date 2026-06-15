107天戰爭落幕…長平觀察：全球歡呼的和平協議 是歷史悲劇的延續

（德國之聲中文網）從2月28日第一枚炸彈落下，到6月14日和平協議初步達成，歷時107天的伊朗戰爭落下帷幕。各國領導人競相道賀，全球股市一片歡騰。

這場戰爭的代價包括但不止於：逾3400名伊朗人、逾3400名黎巴嫩人、十餘名美國軍人死亡（各方統計差異較大且仍在更新）；荷莫茲海峽封鎖，切斷全球五分之一的油氣供應逾三個月，推高全球能源價格，經濟震蕩仍將持續。

根據五角大樓代理主計長赫斯特（Jules W. Hurst III）4月29日在眾議院軍事委員會作證時的信息，美國在這場被命名為「史詩之怒行動」（Operation Epic Fury）的戰爭中的直接花費達250億美元；他在5月12日的聽證中已將這一估算上調至290億美元。據CBS新聞援引匿名美國官員報導，這是被低估的數字，實際已花費約500億美元

美國民主黨領袖與多位經濟學家綜合計算油價沖擊、通脹傳導、供應鏈斷裂、航空業重創等損失，認為這場戰爭對美國經濟的代價高達6300億至1萬億美元。（若以全球GDP損失計，《全球和平指數》的估算更高達1.3萬億至3.5萬億美元。）

如此高昂的代價換來的一紙協議，迄今為止所知的實質內容，除了停戰之外只有一條：重新開放荷莫茲海峽。諷刺的是，這條水道在戰前本來就暢行無阻。

川普發動戰爭時的核心目標，永久阻止伊朗獲得核武器、摧毀其彈道導彈項目、切斷對地區代理武裝的支持，在初步協議中均未得到實現。

核問題被推至60天後，導彈項目未被提及，真主黨、哈馬斯、胡塞武裝繼續存在。根據美國媒體Axios的分析，制裁解除與凍結資產釋放，將以核談判進展為前提。來自鷹派的警告是：60天後可能依然沒有核協議，這場戰爭終將一無所獲。

伊朗人民仍將在恐懼的黑暗中掙扎

這場戰爭最大的代價，是伊朗專制政權在通過控制荷莫茲海峽獲得全球談判籌碼的同時，繼續強化對國內反抗力量和異議人士的鎮壓。

根據自由歐洲電台/自由電台（RFE/RL）報導，伊朗當局仍在繼續自1月大規模抗議活動期間開始的全面鎮壓政治異見行動，新一輪逮捕、監禁判決和財產沒收接連發生。

伊朗作家協會宣布，於1月8日被捕的詩人兼小說家安薩里（Yousef Ansari）已被判處四個月有期徒刑，另附八個月緩期執行的監禁

帕爾斯大學音樂系教授、兼任建築學客座教授法拉哈尼（Fereydoun Farahani），因在示威期間發布社交媒體內容而遭到逮捕。他曾在Instagram上發布一首名為《頌揚民族自由渴望》的歌曲。

伊斯法罕省司法機關宣布，將沒收100名叛徒的財產。數周以來，伊朗當局已相繼宣布對數百人採取類似措施。

與此同時，伊朗去年頒布的新版「間諜法」擴大了針對所謂間諜罪行的刑罰。部分以間諜罪被起訴者，連同數十名其他政治犯，近幾周來已被處以絞刑。

今年以來，數十位諾貝爾獎得主聯名簽署聲明，對伊朗大規模、系統性、持續的侵犯人權行為表達深切而緊迫的關切。

伊朗通過實施近乎全面的互聯網封鎖，限制獨立新聞報導，實施嚴厲的言論審查，阻止人們了解真相。伊朗還維持了其史上持續時間最長的互聯網中斷，迫使民眾依賴國家控制的敘事，掩飾其殘忍的血腥屠殺。

然而，在全世界付出巨大代價換來的這份初步和平協議中，以及在可以預料的後續談判中，伊朗九千萬人民的命運無從提及，伊朗英勇無畏的抗爭者遭到背叛與拋棄，民主和人權沒有位置，伊朗人民仍將在恐懼的黑暗中掙扎。

經歷過中國政府「六四」鎮壓的人們都知道，當一個殘暴的政權沒有因為惡行受到應有的懲罰時，它將視之為來自世界的獎賞和鼓勵。也許我們會迎來短暫的和平甚至一時的繁榮，但是這個政權對國內人權和民主呼聲的鎮壓將會變本加厲，對全球文明的威脅將會持續增長。

川普涉嫌刑事犯罪的語言暴力

在戰爭期間，美國和以色列不僅未能對處境艱難的抗爭者提供任何直接的援助，而且還示範了不顧平民生命的惡行。

戰爭爆發的第一天，位於伊朗南部荷莫茲甘省米納布市的沙賈雷塔伊巴小學（Shajareh Tayyebeh Elementary School）就遭到摧毀。伊朗當局通報遇難人數為165至175人，國際特赦組織的調查認定其中逾百人為兒童。

綜合政府聲明、衛生部數據和人權報告，至少1700名伊朗平民因這場戰爭而死亡，絕大多數死於美以空襲。

身為擁有全球最強大軍事力量並一度成為民主燈塔國家的總統，川普在戰爭期間公然宣稱，「一個完整的文明將在今夜死去，永遠不會再回來」，並威脅把他們炸回石器時代。

哈佛大學卡爾人權政策中心主任裡塞（Mathias Risse）教授指出，根據紐倫堡法庭審判確立的原則，毀滅文明的語言，不僅僅是暴行的症狀，更是暴行的工具之一。因此，指向消滅一個民族的語言具有刑事分量。然而，無論國際法還是國內法都無法追究美國總統的刑責。

全球專制力量在戰爭中得以強化

作為伊朗專制政權的實際支持者，中國領導人習近平和俄羅斯領導人普亭收獲到的是川普的再三諂媚，以及低眉順眼的協助請求，並在發布達成協議之際對他們表達感謝。

和平協議上沒有中國的名字，但是中國政府的影子無處不在。在荷莫茲最黑暗的日子裡，伊朗用人民幣、比特幣和泰達幣（USDT）收取通行費，美元在全球最重要的能源咽喉，第一次被部分繞開了，人民幣結算得到實戰演練。無論6月19日瑞士的簽字儀式如何盛大，這個變化都已經發生，而且將會發生持久的回響。

除此之外，在戰爭期間，中國政府還通過外長王毅的二十餘次通話、北京五點倡議、特習峰會、安理會的否決權以及和調停者巴基斯坦政府的關係，對這場戰爭的每一個關鍵節點都施加了實質影響，而且沒有付出任何擔當的承諾。

短暫的和平無疑也值得歡呼，但是國際正義的天平再次傾斜，全球專制力量繼續強化，人類文明的前途充滿迷霧。

長平是資深媒體人、時事評論作家。他目前是德國之聲專欄作家、中國數字時代執行主編以及六四記憶，人權博物館總策展人。

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