美伊達成和平框架協議 以防長：以軍仍將無限期留在黎巴嫩

美國CBS新聞報導，以色列國防部長卡茲15日表示，以色列國防軍（IDF）將「無限期」留在黎巴嫩，並反對從黎巴嫩南部撤軍。美以兩國對伊朗發動戰爭後，以軍持續在黎巴嫩南部和伊朗支持的黎巴嫩真主黨交戰。

美國總統川普宣布已和伊朗達成和平框架協議。負責斡旋美伊談判的巴基斯坦表示，美伊達成的協議條款包括停止所有戰線軍事行動，包括黎巴嫩。

不過，卡茲表示，以國政府「正推行一項明確政策，以軍將無限期留在黎巴嫩、敘利亞和以色列安全區，以保衛邊境和定居點不受當地聖戰份子威脅」。他指出，以國總理內唐亞胡已讓美國總統川普了解，以色列打算維持在黎巴嫩南部駐軍。

卡茲表示：「若伊朗因為黎巴嫩事態而攻擊以色列，我們將全力反擊，並清楚展示雙方實力差距。」