美伊達成和平協議！荷莫茲重開後全球反應曝光 各國立場一次看

美國與伊朗交戰近4個月後，雙方今天稍早宣布達成終戰協議，隨後美國總統川普宣布荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放、美國解除海上封鎖。以下是外媒整理各界回應。

●聯合國

聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發言人表示：「秘書長歡迎美國與伊朗就一項和平協議達成共識，包括立即且永久停火、重啟荷莫茲海峽以及後續談判架構。這是和平解決衝突的關鍵一步。」

●法國

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）呼籲「立即且無條件重啟荷莫茲海峽」，並表示法國和英國「已準備好提供支援」，巴黎也將支持「黎巴嫩恢復國家主權的堅定努力」。他補充說，協議「必須回應外界對伊朗核子與彈道飛彈計畫的關切」。

●英國

英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，「現在必須恢復荷莫茲海峽航行自由不受阻礙」，並表示倫敦已準備好「協助執行掃雷任務」，同時強調英國一貫且堅定的立場是「伊朗絕不能擁有核武」。

●德國

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示：「我對美國與伊朗達成協議表示歡迎，也祝賀（美國）總統川普與伊朗達成外交突破。這能為全球經濟復甦和中東區域安全升級鋪路。下定決心落實協議內容至關重要。」

●奧地利

奧地利總理史托克（Christian Stocker）說：「我呼籲相關各方確保這份備忘錄迅速且全面執行，包括永久開放荷莫茲海峽，以保障國際法規範的航行自由。此協議為實現更安全穩定的中東開啟談判契機，我敦促各方以具建設性的方式參與其中，這包含處理伊朗核子與彈道飛彈計畫。」

●日本

日本首相高市早苗表示，日本強烈期盼能「確實保障荷莫茲海峽的自由與安全航行，並就伊朗核子議題與其他相關事項儘快達成最終協議」。

●澳洲

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）說：「澳洲政府歡迎美國與伊朗達成的協議。澳洲長期呼籲局勢降溫和結束包含黎巴嫩在內的衝突。正如我們所說，戰事持續愈久、影響就愈大。維持克制與具建設性的互動，對於避免局勢再度升高和爭取長久協議至關重要。」

●紐西蘭

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）表示，重啟荷莫茲海峽「有助恢復穩定的貿易路線、使燃料順利流通、以及帶動我國經濟持續發展」。

●土耳其

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）說：「我將美伊達成協議視為在我們區域建立和平與安定的重要進展，我對此表示歡迎。我鄭重強調，協議簽署之前必須避免可能推升（局勢）緊張的言論、挑釁和行動，並對潛在破壞行為保持高度戒備。」

●歐盟

歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）說：「我對華府與德黑蘭稍早宣布的協議表示歡迎，期盼這場代價高昂的戰爭告終和荷莫茲海峽全面恢復航行自由。」

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示「迅速且全面執行（停火協議）是當務之急」，她呼籲「各方尊重黎巴嫩的主權和領土完整，並落實真正的停火。」

●卡達

卡達外交部表示，「全力支持所有旨在強化區域安全穩定的努力與計畫」。

●沙烏地阿拉伯

沙烏地阿拉伯外交部在社群媒體上發布聲明說，沙烏地阿拉伯王國歡迎「美國與伊朗伊斯蘭共和國達成協議以結束軍事行動，以及60天內啟動細節磋商以達成一項永久協議」。

聲明強調，永久和平協議必須「兼顧區域內國家的安全利益，並恪守不干涉他國內政這一原則」。

●埃及

埃及外交部表示：「埃及歡迎美國與伊朗伊斯蘭共和國達成的協議，視之為意義重大的進展，有助恢復區域和國際層面的安全與穩定。期盼這項協議能成為重要轉折點，邁進加強互信、建立合作基礎、創造支持和平的環境，以及推進旨在解決區域內其他問題的外交努力。」