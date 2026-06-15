聽新聞
0:00 / 0:00
美伊達協議 以防長稱不會自黎巴嫩、敘利亞與加薩撤軍
在美國與伊朗同意終止包括黎巴嫩衝突在內的中東戰爭後不久，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）今天表示，以軍將無限期駐留在黎巴嫩、敘利亞和加薩走廊（GazaStrip）。
綜合法新社與美聯社報導，卡茨發表聲明指出：「總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）與我正推動一項明確政策，以色列國防軍（IDF）將在黎巴嫩、敘利亞和加薩的安全區無限期駐留，以保護邊境與以色列社區，保護當地免於受到聖戰分子威脅。」卡茨在聲明中未提及美伊協議。
卡茨也警告，若伊朗因為以色列在黎巴嫩的軍事行動而攻擊以軍，以軍將動用「全部力量」進行報復。
過去2年半來，以色列已經控制加薩、黎巴嫩和敘利亞境內總計1000平方公里的領土，總面積略小於紐約市。
以色列極右翼國家安全部部長班吉維爾（Itamar BenGvir）今天也譴責美伊協議，並堅稱以色列不受該協議約束。
班吉維爾在通訊軟體Telegram上表示：「川普的協議對我們沒有約束力……我們並非該協議的簽署方。它無法保障我們的安全。」這也是以色列官員首度對該協議做出回應。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。