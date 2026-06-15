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美伊本周將在杜哈會談 消息人士：為簽署協議及終止戰爭鋪路

中央社／ 杜拜15日綜合外電報導
外交消息人士今天告訴法新社，美國與伊朗本周將在卡達首都杜哈舉行非直接會談。（歐新社）
外交消息人士今天告訴法新社，美國與伊朗本周將在卡達首都杜哈舉行非直接會談。（歐新社）

1名外交消息人士今天告訴法新社，美國伊朗本周將在卡達首都杜哈舉行非直接會談，為正式簽署協議來結束中東戰爭做準備。

這名外交官說：「本周將在杜哈召開與（美伊）兩方各別的預備會議，為即將在瑞士進行的正式簽署（協議）及（其後）展開技術磋商做準備。」

消息人士還表示，卡達斡旋人員在伊朗首都德黑蘭經過「17小時密集談判」後，已經離開當地。這場談判於昨天開始進行，最終談定協議。

伊朗 外交 美國 以色列

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