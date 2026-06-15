聽新聞
0:00 / 0:00
美伊本周將在杜哈會談 消息人士：為簽署協議及終止戰爭鋪路
1名外交消息人士今天告訴法新社，美國與伊朗本周將在卡達首都杜哈舉行非直接會談，為正式簽署協議來結束中東戰爭做準備。
這名外交官說：「本周將在杜哈召開與（美伊）兩方各別的預備會議，為即將在瑞士進行的正式簽署（協議）及（其後）展開技術磋商做準備。」
消息人士還表示，卡達斡旋人員在伊朗首都德黑蘭經過「17小時密集談判」後，已經離開當地。這場談判於昨天開始進行，最終談定協議。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。