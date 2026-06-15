打臉川普停戰成果？以色列官員批：美伊協議對我們沒約束力

以色列極右翼國家安全部部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）今天譴責美國與伊朗之間達成結束中東戰爭，包括黎巴嫩衝突的協議，並堅稱以色列不受該協議約束。

法新社報導，班吉維爾在通訊軟體Telegram寫道，「川普的協議對我們沒有約束力…我們並非該協議的簽署方。它無法保障我們的安全。」這也是以色列官員首度對該協議做出回應。

班吉維爾指出：「我們的目標絕不能少於將真主黨（Hezbollah）瓦解。我們絕不能從士兵所奪下並清除恐怖分子基礎設施的任何一寸領土上撤軍。」

美國與伊朗昨天宣布達成初步協議，重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）並設下60天窗口就伊朗核子計畫等展開談判，為最終協議鋪路。這場近4個月、引發全球政治與經濟動盪的衝突終於告一段落。