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荷莫茲海峽重開在望 馬克宏：法英聯合軍事任務已就位
在美伊宣布達成結束中東戰爭的協議後，法國總統馬克宏今天表示，兩國為協助荷莫茲海峽恢復通行而設立的法英聯合軍事任務，目前已準備好進行部署。
法新社報導，美國與伊朗宣布就停戰架構達成共識，預計19日簽署初步協議，並於2個月內舉行談判以尋求敲定「最終協議」。
馬克宏（Emmanuel Macron）今天稍晚將主持七大工業國集團（G7）峰會，並接待美國總統川普。
馬克宏在社群媒體X平台發文表示：「在沒有任何限制或通行費的情況下恢復海上航運，是區域穩定與全球經濟不可或缺的首要條件。」
荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）是全球能源供應的重要水道，自戰爭爆發以來，海峽一直處於被伊朗封鎖的狀態。
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