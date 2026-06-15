美伊協議藏變數？達共識卻傳「解讀分歧」 美參議員葛蘭姆表憂心

美國「國會山莊報」報導，美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（LindseyGraham）今天表示，他對於美國與伊朗政府對雙方達成協議的看法存在「分歧」感到「憂心」。

身為對伊朗鷹派代表的葛蘭姆在社群平台X上寫道：「很高興聽到關於允許荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）開放的美伊諒解備忘錄已達成共識。我將密切關注後續針對伊朗核計畫及其他事務的談判。」

這位南卡羅來納州共和黨人補充表示：「我有些擔心伊朗對這項協議的看法，似乎與美國談判團隊所聲稱的情況有所出入。」

美國總統川普於今天下午稍早宣布這項協議，象徵著與伊朗伊斯蘭共和國長達3個半月的衝突可望落幕。

「國會山莊報」（The Hill）尚未收到白宮針對協議進一步細節的回應。

一名伊朗高階官員告訴路透社，雙方達成的諒解備忘錄最終草案要求美國在達成最終協議前，不得對伊朗實施新制裁，並需釋放250億美元被凍結的伊朗資產。

這名官員還向路透社透露，根據草案內容，伊朗同意不生產也不取得核武，並停止進一步的濃縮鈾活動及擴建核設施。

與此同時，葛蘭姆今天特別指出，「任何與伊朗達成的核協議都將送交國會進行審議與表決」。

葛蘭姆補充表示：「我期待審閱最終成果，且我認為這項協議的架構者、副總統范斯（JD Vance）及他的談判夥伴，必須參與向國會提交最終協議的過程。恭喜大家走到這一步，時間會證明一切。」