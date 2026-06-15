紐時：一年內與伊朗開戰兩回 以色列一無所獲

美國與伊朗今宣布達成初步協議，重新開放荷莫茲海峽並設下60天窗口談判為最終協議鋪路。但以色列政壇光譜各端都認為，這完全沒有解決伊朗對以國所構成的根本安全威脅。

以色列大報「新消息報」（Yediot Aharonot）14日頭版標題用「爛協議」（Bad Deal）形容川普與伊朗即將達成的初步協議。

紐約時報指出，過去一年以色列與伊朗打兩場仗，先是去年6月間與伊朗的12天戰爭，和今年2月28日與美軍共同對伊朗開戰。如今，以色列並未參與川普政府與伊朗間的談判，卻可能被摒除於這場和平進程之外。

按美伊雙方官員所透露，伊朗將根據這份初步協議重新開放對全球經濟至關重要的荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），而美國則將解除對伊朗港口封鎖。

雙方於4月達成的停火也將再延長60天，在此期間美伊將針對伊朗核子計畫及美國解除制裁等問題展開詳細談判，為最終協議鋪路。

然而這與以色列在兩場戰爭開始時設定的目標相差甚遠，乃至在14日美伊宣布之前，以色列國內就因媒體陸續披露的內容湧現批評與不滿聲浪，這些不滿來自以色列政治光譜各端，許多以色列人認為美伊似乎沒有解決伊朗構成的根本安全威脅。

在2月28日開戰之初，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）曾宣稱，這回目標是「消除對以色列生存構成威脅的因素」，意味消除伊朗的一切核子威脅、摧毀伊朗的彈道飛彈計畫、創造條件讓伊朗人民能推翻現有神職政權等。

以色列方面的專家擔心，許多對以色列至關重要的議題似乎根本沒有被納入美伊協議內容。

前以色列國防部長、右翼政治人物李伯曼（AvigdorLiberman）14日在社群媒體寫道：「從以色列的角度來看，這是一場災難。」李伯曼曾是尼坦雅胡的盟友，但如今抨擊尼坦雅胡不遺餘力。

以方一位不願具名的知情人士透露以色列對美伊初步協議的主要不滿，包括對伊朗手中既有濃縮鈾的處理沒有明確答案；協議對伊朗核子計畫的限制力道不足，看起來太過依賴伊朗願否遵守的善意。

以色列還不滿協議非但沒有創造促使伊朗政權垮台的條件，反而會讓資金重新流入伊朗政府的金庫，也沒有提出任何明確機制來迫使伊朗停止支持真主黨、哈瑪斯等區域代理人。

以色列預計最晚今年10月底舉行國會選舉，尼坦雅胡目前正面臨巨大政治壓力。這些壓力既來自執政聯盟內部，也來自外部批評者，很可能讓貪污官司纏身的尼坦雅胡陷入空前危機。

尼坦雅胡2019年因3案遭起訴，包括不當收受富豪禮物，被控收賄、詐欺及背信。

包括Axios新聞網在內的美國媒體披露，川普6月1日與尼坦雅胡通話時以粗話痛批對方拉高對黎巴嫩軍事行動，妨礙美國與伊朗間止戰談判；川普稱「要不是因為我，你早在監獄裡了」。