美伊終於停火 但海峽與核子問題仍懸念

【台灣醒報記者夏恩綜合報導】

美國終於真正與伊朗達成停火協議，荷姆茲海峽近日有望重啟！雙方預計19日於瑞士簽訂「停戰備忘錄」。但外媒也指出，美伊雙方是要求在30天內重啟，因此還有不確定性；此外，黎巴嫩能否真正停戰，還有伊朗核子發展議題也沒有在這次的停戰備忘錄中真正解決。

巴基斯坦居中協調

根據《半島電視台》報導，美國總統川普宣布，已與伊朗達成停火協議，荷姆茲海峽將開始實施免收費航行。而且這次並非美國單方面宣布，伊朗副外交部長加里巴巴迪也確定該協議將立即結束伊朗和美國之間的敵對行動。此次停火備忘錄是由巴基斯坦負責主要的居中協調，總理謝里夫強調，協議將結束黎巴嫩在內的所有戰線的戰鬥。

此外，沙烏地阿拉伯與土耳其也有參與協調。英國首相施凱爾對此表示，他準備協助美國和伊朗之間進行進一步的技術談判，並希望荷姆茲海峽的重新開放能夠穩定能源市場。美國副總統范斯也說，希望停火協議能讓能源價格下降。

擔心以色列不停火

但《衛報》提到，在之前的談判中，美國堅持不可以對航經荷姆茲海峽的船隻徵收通行費，但各界不確定伊朗的態度；雖然協議也有強調黎巴嫩與以色列之間也要停火，但以色列總理納坦雅胡出於國內政治考量（民調等），希望繼續以戰爭轉移焦點，也成為不確定因素。

另外，雙方希望有關核子議題的談判在未來60天內舉行，美國仍不希望伊朗擁有核武，英國、法國、德國和義大利也響應美國的主張，並表示若伊朗在核計畫有明確、可稽查的措施，就會解除制裁。但伊朗一直堅稱其核子計畫是和平的，且沒有公開承諾放棄濃縮鈾。

航空業損失150億美元

美伊從2月底衝突至今，全球企業累計損失恐高達250億美元。其中，航空公司受航空燃油價格翻倍影響，損失近150億美元；荷姆茲海峽遭封鎖，還有戰火轟炸鄰近國家能源措施，導致全球損失至少10億桶油，推升國際油價。

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