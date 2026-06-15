日相高市樂見美伊達協議 盼荷莫茲海峽早日解封

日本首相高市早苗今天對美國與伊朗就結束衝突達成初步協議表示歡迎，並在社群媒體X發文稱，「這是作為平息事態邁出的重大一步」。

針對荷莫茲海峽恢復自由安全航行及伊朗核問題最終協議，高市表示，「強烈期待相關協議能切實執行並早日實現」。

高市對長期承擔斡旋角色的相關國家所做努力給予「高度評價」。她談及日本立場時表示：「當務之急是讓局勢立即且確實降溫，日本先前也持續展開積極外交努力。」

外務大臣茂木敏充表示：「將持續與國際社會緊密合作，為實現中東地區整體和平與穩定，持續作出一切外交努力。」

不具名的外務省高層官員在樂見美伊達協議的同時，也表明將仔細檢視協議內容和未來履行狀況。

這名官員表示，「即便只是暫時結束衝突也令人欣慰，但接下來必須注意是否能按部就班地切實走向和平」，並指出荷莫茲海峽若重新開放，將對東南亞等地帶來積極正面的影響。